Ituzaingó: ediles plantearán su rechazo a la instalación de una cárcel federal

“Hasta ahora eran sólo versiones, pero desde el viernes al mediodía la situación es distinta. Personal del Servicio Penitenciario Nacional que estaba desempeñandose en una localidad de Misiones vino a hacerse cargo de la custodia de tres pabellones del campamento G3. Tarea que hasta ahora desarrollaba Gendarmería ya que había un proyecto para instaurar ahí una escuela de esa fuerza de seguridad”, expresó a El Litoral uno de los integrantes del Concejo, quien precisamente ayer a la tarde participó de la reunión que se concretó para definir qué postura adoptarían ante el presunto avance del proyecto para instalar una cárcel federal en Ituzaingó.

“Estuvimos casi todos y más allá de pertenecer a diferentes partidos políticos, coincidimos en que acá no puede funcionar una prisión de esas características”, remarcó. Al mismo tiempo, anticipó que hoy presentarán un proyecto de resolución a través del cual el legislativo municipal expresará su rechazo a que funcione una cárcel federal en la ciudad. Pero además, solicitarán una audiencia con el Gobernador para dialogar sobre ese tema y “por supuesto vamos a pedir al Ejecutivo comunal que nos apoye. Creemos que tampoco tendrán inconveniente en hacerlo porque a nivel general en la comunidad existe un rechazo sobre la instalación de una unidad carcelaria federal”, indicó.

En tanto, otro de los concejales consultados por El Litoral argumentó que “consideramos que no es adecuado tener una cárcel de esas características tan cerca de la represa Yacyretá y a menos de cinco kilómetros del vecino país, Paraguay”.

Además, remarcó que actualmente en las instalaciones donde podría funcionar la prisión “están trabajando unos seis aserraderos, dos fábricas de viviendas de madera, una de resina de pino e incluso allí habitan varias familias”.

Tras lo cual, señaló que tampoco en la actualidad existe un Juzgado Federal en la ciudad. “Es decir que para declarar u otro tipo de medidas tendrían que trasladarlos más de 200 kilómetros, hasta alguna de las oficinas que funcionan en Corrientes”.

Así, al igual que su par, aseveró que “los concejales no estamos de acuerdo con ese supuesto proyecto, porque también es cierto que a nivel municipal todavía no hay ninguna información oficial”.

En este contexto, recordó que meses atrás ya circularon versiones sobre la potencial instalación de una cárcel federal en Ituzaingó pero “como no hubo una comunicación del Estado nacional que así lo estipulara, quedó desestimado el tema. Sin embargo, ahora la custodia del lugar ya está a cargo del Servicio Penitenciario Federal y esto consideramos que constituye una confirmación de que el proyecto está prosperando”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado, el pasado miércoles, habría transferido pabellones del campamento G3 al Servicio Penitenciario Federal.