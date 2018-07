Judiciales presentarán un urgimiento al STJ por el pedido de aumento del 15%

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) se acercará mañana a presentar un urgimiento al Superior Tribunal de Justicia (STJ), debido a que aún no consiguieron una respuesta al pedido de recomposición salarial del 15 por ciento para el segundo cuatrimestre del año.

Desde el sindicato que nuclea a los judiciales confirmaron a El Litoral que concluido el receso de invierno, volverán a la carga con el planteo de aumento.

Reconocen que en julio no fue posible la audiencia con el presidente de la Corte provincial porque no se encontraba en la provincia, y que este encuentro recién podría concretarse la semana que viene.

No obstante, resolvieron presentar el urgimiento para que la respuesta llegue lo antes posible y se mantienen firmes en el planteo de que el incremento se dé con los salarios de julio, “se puede pagar con retroactividad”, resaltaron.

“En el escrito vamos a plasmar cómo se desvalorizó nuestro salario debido a la inflación. Al mes de agosto la inflación fue de alrededor del 20 por ciento, y los judiciales sólo tuvimos una suba del 10 por ciento. Estamos rezagados y por eso vamos a insistir con el pedido de un 15 por ciento”, aseguró el vocero de Sitraj, Juan Carlos González.

“La intención es paliar la insostenible situación socioeconómica que estamos viviendo”, aseguran los judiciales.