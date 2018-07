Qatar 2022: escándalo y rumores de sabotaje

El comité organizador del Mundial de fútbol de Qatar 2022 rechazó ayer las explosivas acusaciones del periódico “The Sunday Times”, que denunció que el país árabe organizó una campaña secreta e ilícita para sabotear a sus competidores en la elección por albergar la cita deportiva.

El dominical británico denunció ayer la existencia de una campaña secreta organizada por Qatar para desacreditar a sus principales rivales con vistas a la elección realizada por el comité ejecutivo de la Fifa en diciembre de 2010, especialmente Estados Unidos y Australia. Para ello, según el medio, contrató a un equipo estadounidense de relaciones públicas, a ex agentes de la CIA y a reconocidas personalidades con el fin de divulgar intencionalmente noticias falsas (“Fake News”) que pudieran minar el apoyo local e internacional a las candidaturas rivales.

The Sunday Times aseguró contar con documentos que acreditan sus denuncias. El artículo del periódico inglés se sustenta en los correos electrónicos de un informante que trabajó en el pasado para la campaña de Qatar al Mundial.

El medio indicó que como parte de la operación se le pagó a un profesor 9.000 dólares para que informase sobre el supuesto impacto negativo que un Mundial tendría en Estados Unidos. También fueron contratados periodistas con el fin de difundir noticias negativas sobre los competidores de Qatar en medios internacionales y se intentó influir en algunos congresistas norteamericanos.

El presunto objetivo era mostrar que las candidaturas de Estados Unidos y Australia no contaban con apoyo en sus propios países. Todo esto constituiría una grave violación a las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) relativas a las candidaturas. Consultada sobre la denuncia, la Fifa remitió hoy al informe García y señaló que cualquier denuncia sobre posibles violaciones al código ético del ente rector puede ser denunciada a través de un sistema del organismo que garantiza el anonimato.

El Mundial de 2022 fue entregado a Qatar en una polémica sesión del comité ejecutivo de Fifa realizada en diciembre de 2010. Entonces, también se adjudicó la Copa del Mundo de 2018 a Rusia.