San Marcelo: desalojarán a 6 familias más, que se suman a las 12 que piden un terreno

Luego del desalojo de las 12 familias del barrio San Marcelo que se produjo el pasado viernes, Tamara una de las ex okupas del predio informó a El Litoral que hoy intimarían o desalojarían a otras 6 familias que se encuentran en el predio ubicado sobre calle Cerdeña, ya que también es propiedad del mismos dueños.

Luego del desalojo de las 12 familias que por más de dos años ocuparon un predio ubicado sobre calle Córcega del barrio San Marcelo, El Litoral consultó a Tamara, que hasta el viernes residía en el asentamiento, sobre la situación actual en la que se encuentran y dijo que “luego del desalojo nos repartimos, nos refugiamos en la casa de amigos o familiares, y algunos saldremos mañana (por hoy) a buscar dónde alquilar y otros harán los mismo, pero para instalarse porque no tienen dónde ir”.

Tamara, antes de instalarse hace dos años en el predio vivía en la casa de su mamá junto con sus dos pequeños hijos y con otras dos familias, por lo que ante la posibilidad de lograr un lugar propio tomó la decisión de trasladarse al terreno ubicado sobre Corcega, para poder construir su casita y vivir con sus niños.

“Nos mudamos todos juntos, en su mayoría somos jóvenes que no superamos los 30 años y que tenemos entre uno o dos hijos. Sólo hay una señora que tiene 5 hijos, pero ninguno de los chicos supera los 10 años”, comentó.

En cuanto a las causas de la ocupación dijo que “nos conocíamos del barrio y el lugar era un basural y nos organizamos y ante la necesidad nos mudamos ahí, de las 12 familias sólo dos podían pagar alquiler, el resto vivíamos encimados en casa de familia y ahora la situación se repite”.

“Nosotros esperábamos que los dueños aparezcan a la semana, pero no sucedió, ya ahora nos desalojaron rápido mediante la justicia”, expresó.

En lo que respecta al operativo de desalojo dijo que “fue muy tranquilo, por suerte pudimos sacar las cosas. En mi caso desarmé mi casa de machimbre, pero otras familias perdieron todo, una tristeza cuando desarmábamos nuestras casitas”.

“Pero según lo que nos dijo la Policía, mañana (por hoy) van a intimar o desalojar a las otras 6 familias que también ocuparon un lugar, porque pertenece a los mismos dueños”, agregó.

“Lo único que nosotros queríamos es poder pagar cuotas de $2.000 el terreno y ahora que nos sacaron ya perdimos todo y tenemos que ver qué hacemos”, prosiguió.

En cuanto a la asistencia, comentó que contaban con una orden para llevar a Desarrollo Social para que le entreguen cortes de rancho, que sólo les darían si tenían un lugar donde instalarlos. “Pero no tenemos dónde ir, por eso usamos ese terreno, eso es lo que no se entiende no contamos con un predio para vivir, queremos un lugar, tenemos chicos y eso a nadie le importa”.

Tamara, ex okupa del predio señaló que “no teníamos dónde vivir, por eso nos instalamos ahí y ahora volvemos a estar en la misma situación. Queremos un lugar para instalarnos, sólo eso un lugar”.