Senador de Cambiemos dijo que votará en contra

El senador radical de La Pampa Juan Carlos Marino adelantó que votará en contra del proyecto de legalización del aborto, que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados y que será tratado en el Senado el próximo 8 de agosto y busca dictamen este miércoles.

“Después de mucho analizarlo, he decidido no acompañar el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo”, indicó el legislador en un comunicado que emitió ayer. Marino era uno de los legisladores que aún no tenía decidida su postura. De esta forma, Marino se diferenció del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, quien está a favor de la legalización del aborto. El mandatario peronista fue importante en el debate que se llevó a cabo en la Cámara baja porque logró convencer a dos de sus diputados de respaldar el proyecto.