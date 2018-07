Simeone y el audio viral: un mensaje para Messi

El técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, reconoció que el audio de WhatsApp que se filtró durante el Mundial de fútbol de Rusia es verídico y le pertenece, pero matizó sus comentarios y aseguró que elegiría a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo.

Un audio de Simeone dirigido a su asistente Germán Burgos tras la caída de Argentina ante Croacia en Rusia se hizo viral durante el Mundial, aunque el técnico del Atlético no se había manifestado hasta ahora sobre su autenticidad.

En el mensaje, Simeone habla de la “anarquía” reinante en la selección argentina dirigida entonces por Jorge Sampaoli y se refiere al bajo rendimiento de Messi y su comparación con Cristiano Ronaldo.

“Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está ‘recontra’ acompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta que te hago es: ¿si tuvieras que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, a quién elegirías?”, dice Simeone al “Mono” Burgos en el audio.

Ayer, durante una rueda de prensa que brindó en Singapur antes del encuentro que el Atlético jugará hoy ante el Paris Saint-Germain por la International Champions Cup, Simeone brindó sus explicaciones sobre aquel mensaje.

“Elegiría a Messi seguramente, sin ninguna duda. Es cierto que ese audio de WhatsApp lo dije yo pero la explicación era a Germán hablando de fútbol como una conversación cualquiera entre amigos”, señaló el técnico argentino.

“No hablaba de quién es el mejor del mundo sino que decía que para un club normal, con jugadores normales, Ronaldo seguro que encajaría mejor, pero Messi, rodeado de grandes futbolistas, sigue siendo el mejor del mundo”, matizó sus comentarios.

Respecto del partido ante el PSG y la pretemporada de Atlético, Simeone dijo que su equipo intentará ser competitivo como si fuera un encuentro por los puntos.

“Vamos a enfrentarnos a un club importante. Tienen muchos jugadores que no han vuelto del Mundial, al igual que nosotros, y darán la oportunidad a muchos jóvenes. Jugaremos con la misma idea e intentaremos hacerlo lo mejor posible en el partido de mañana”, apuntó. “Nosotros no elegimos partidos e intentamos en todos los partidos que juguemos ser competitivos”, destacó.