Macri reconoció que la inflación anual será del 30% y pidió "caminar" para buscar precios

El presidente Mauricio Macri admitió que la inflación cerrará "alrededor del 30%" este año aunque vaticinó que desde este mes "comenzará a bajar y en dos o tres años será de un dígito".

En ese sentido, le pidió a la gente "caminar" a la hora de hacer las compras porque existe una gran disparidad en los precios.

“Este año terminaremos en una inflación de alrededor del 30% lamentablemente, producto de este tormentón, del aumento del petróleo. Pero este mes baja, va a seguir yendo a la baja, el año que viene va a bajar y en dos o tres años vamos a tener una inflación de un dígito", sostuvo en declaraciones a radio Cadena 3 de Córdoba.

El Jefe de Estado reconoció errores en el plan implementado en el inicio de su gestión para contener el incremento del costo de vida, al intentar hacerlo “bajando el gasto público lentamente”. Pero, además, por subestimar el impacto de los servicios públicos.

“Lo otro que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande en el índice de inflación...Tuvimos que aumentar 1000%. Creo que ahora estamos mucho más cerca y tenemos mucho más claro cuáles son los problemas con el gasto público”, sostuvo.

Ante esta situación, Macri tuvo una frase que hizo recordar a Lita de Lázzari, cuando durante los años ‘90, desde un programa de televisión, recomendaba a las amas de casa caminar para buscar precios.

“Nos salvamos de ir a un millón por ciento de inflación de Venezuela pero todavía estamos batallando contra la inflación, que es un mal hábito. La gente tiene que caminar, mirar, porque en este momento de devaluación hay más menos 30% en los precios. Por eso les pido a los cordobeses que se cuiden, que comparen precios hasta que esto se termine de equilibrar”, recomendó.

Además, advirtió por "los vivos que siempre se quieren abusar", valoró el trabajo de Defensa de la Competencia que ha actuado contra "empresas que tienen actitudes abusivas" y resaltó que "el compromiso es bajar la inflación, que siempre afecta al laburante".

Por otro lado, Macri volvió a defender los cambios implementados en el rol de las Fuerzas Armadas: "¿Le tenemos miedo a aquellos que se oponen al cambio? Yo no les tengo miedo, la gente me puso acá para que tengamos coraje y encaremos las cosas que pensamos que son buenas para todos, por más que toquen intereses y no le gusten a algunos".

Consultado sobre la cotización del dólar, el Presidente afirmó que "con las medidas que tomó, el Banco Central ha tranquilizado al mercado cambiario", aunque dijo que el objetivo es "ir bajando la tasa de interés porque afecta mucho la actividad, el consumo, el funcionamiento de las Pymes".

