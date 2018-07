Crespi: “River se quedó caliente”

La llegada de Lucas Olaza a Boca se vio envuelta en acusaciones cruzadas entre los dos clubes más importantes. Para que el uruguayo llegara al Xeneize fue necesaria un retoque al reglamento.

Marcelo Gallardo y Rodolfo D’Onofrio habían cuestionado la medida del séptimo extranjero. El dirigente de Boca Juan Carlos Crespi salió a responderles.

“¿Por qué protestan tanto? Se quedaron calientes porque Olaza, al final, vino a Boca y no fue a River. Esto es simple: para comprar tenés que tener plata, gratis no hay nada”, dijo Crespi en declaraciones al diario Olé.

“Y Boca no sólo tiene un plantel joven y vendible sino que también tiene una buena administración económica. Ellos no tienen nada de eso. Fijate las edades de sus jugadores. Lo único que tienen para vender es al Pity Martínez y no es comunitario. Por eso están nerviosos”, agregó.