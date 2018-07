Docentes volvieron a las aulas sin mayores sobresaltos y gremio visibilizó un pedido

En las escuelas correntinas el regreso a clases se vivió ayer con normalidad, a diferencia de otras provincias donde se sumaron al paro nacional de 48 horas convocado por Ctera. Unicamente Suteco se manifestó mediante una volanteada en plaza Vera, visibilizando los reclamos de mejora salarial planteados al Gobierno. Aseguraron que si no hay convocatoria a negociar seguramente iniciarán un plan de lucha.

La ministra de Educación Susana Benítez resaltó ayer que “se vive una vuelta a clases en total normalidad”, y agradeció a la comunidad docente “que muestra compromiso con los alumnos”.

Destacó el regreso a las aulas sin paro, considerando que en varios distritos si hubo medidas de fuerza. Ese fue el caso de la provincia de Buenos Aires y también de Chaco. Diferente a la estrategia elegida en Santa Cruz, Tierra de Fuego y también a nivel local donde se concretó una jornada de protesta que no comprendió la huelga.

La titular de la cartera educativa resaltó por último el diálogo que mantiene con cinco, de los seis gremios docentes, aunque aclaró en el ámbito de los encuentros quincenales no se está evaluando el tema salarial (Ver recuadro).

Concentración

El único gremio que no participa de las reuniones con el ministerio de Educación es Suteco, que llevó adelante ayer una jornada de protesta en plaza Vera. Llevaron adelante una volanteada dando a conocer la situación que atraviesa la docencia correntina que “no llega a fin de mes” y cuáles son las demandas de mejoras que vienen exigiendo al Gobierno provincial.

“Estamos formando parte de la jornada nacional de protesta convocada por Ctera, en adhesión a las provincias que están de paro y haciendo hincapié en la situación que viven los docentes correntinos que cobran 12 mil pesos, cuando el costo de la canasta asciende a 20 mil”, resaltó el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez.

Aseguró que en el primer semestre de 2018 la inflación alcanzó el 16%, mientras que el salario de los docentes de Corrientes sólo se actualizó un 6%; y que además arrastran una pérdida del 25% del poder adquisitivo en los últimos dos años.

Por este motivo, ratificó además que el gremio demanda “$4.000 de emergencia por cargo para titulares, suplentes, interinos; $20.000 de salario inicial para equiparar con la nueva línea de pobreza; 35% de suba al básico para equilibrar con la inflación prevista para este año; que se blanquee, que se incorpore al salario, el plus de $4.500 para que quede estable dentro de los haberes”.

A partir de las asambleas realizadas en las escuelas, aseguran que “el 70% de los docentes correntinos no llegan a fin de mes con el sueldo que cobran”.

Asambleas

El vocero de Suteco resaltó que además de la planfleteada realizada ayer, estuvieron llevando adelante asambleas en gran cantidad de escuelas de la provincia. “Los docentes dieron testimonio diciendo que el 70% de los compañeros no llegan a fin de mes con este sueldo; que urge la reapertura de paritaria, que es necesario implementar un sistema de financiamiento para mejorar la infraestructura escolar”, enumeró.

También señaló que la docencia rechaza el recorte presupuestario que “el Gobierno nacional propone para Educación y que la provincia en el marco del pacto fiscal lleva adelante”. Agregó, además, le dicen no al cierre “de lo que fue y lo que debería seguir siendo “Conectar Igualdad”, y alertó que en la actualidad los alumnos de la escuela secundaria “ni por asomo reciben una computadora, como tampoco se lleva adelante la construcción de los pisos tecnológicos y mejoras en la conectividad que necesitamos en la provincia”.

Por último, se refirió a cómo continuará el accionar sindical en las próximas semanas. Anticipó que desde hoy mismo seguirán recorriendo los establecimientos educativos y participando de las asambleas de donde surgirán la decisión de iniciar o no un plan de lucha.

“Muchísimos docentes durante estos últimos días estuvieron preguntando y con muchas ganas de adherirse a algún tipo de medida de fuerza, nosotros hemos enviado una carta abierta al Gobernador con más de 20 puntos que son claves, que que queremos discutir. Por eso esperamos que se de la convocatoria”, agregó Ramírez, quien criticó la postura asumida por otros sindicatos, “el Gobierno hoy se sienta con quien le dice que sí, y le firma absolutamente todo. Nosotros planteamos la agenda que queremos discutir”.

En este mismo sentido, desde Suteco dejaron en claro que esperarán un llamado para dialogar, “si para la segunda quincena de agosto no hay respuesta, en lo implica la discusión salarial que es lo más urgente, vamos a tomar medidas de fuerza”, anticiparon.