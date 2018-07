Edil pide interpelar al Jefe comunal por el pago de un estudio médico

Tras el receso administrativo en el legislativo de Santo Tomé, el concejal Eduardo Etchegaray presentó un proyecto a través del cual propone a sus pares convocar al Jefe comunal a que concurra al recinto para explicar detalles del pago de una ayuda económica para estudios médicos.

Según lo argumentado por el mencionado edil, el pedido no responde al monto ni al tipo de asistencia, sino que el cheque del Municipio fue librado a nombre de la hermana de una ex pareja del intendente. Una cuestión que Etchegaray considera que no es menor “porque ellos tuvieron un accidente el año pasado y presuntamente quien era su compañera en ese momento habría sufrido heridas. Si él ahora quiere pagarle los estudios médicos está bien, pero debe hacerlo con su dinero, no con lo correspondiente al Municipio. Las ayudas sociales son válidas siempre y cuando tengan un fundamento”, afirmó el concejal santotomeño a este diario.