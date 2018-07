Gago se entrenó y dejó atrás la duda sobre su continuidad

El mediocampista Fernando Gago estuvo ayer en el predio “Pedro Pompilio” para reincorporarse a los entrenamientos de Boca y si bien no confirmó su continuidad en la institución, participó de la foto oficial del equipo de cara a esta temporada.

Mientras atravesaba la última etapa de su recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla, en la pretemporada en Estados Unidos, el jugador de 31 años sufrió una distensión muscular y retornó antes a Buenos Aires.

El sábado pasado se presentó en Casa Amarilla, aunque no realizó ningún tipo de ejercicios ni charló con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, y este lunes poco después de las 8:30 ingresó al complejo “Pedro Pompilio”.

Gago estuvo junto al cuerpo médico de la institución, que trata también a Darío Benedetto, quien padece una tendinitis aquileana.

Después de haberse resentido, trascendió que el futbolista estaba muy deprimido y que incluso evaluaba la posibilidad de retirarse.

No obstante, el hecho que se realizara la foto institucional al igual que el resto de sus compañeros, puede ser tomado como un aspecto positivo de cara a su continuidad.