Q.E.P.D.

El Agrim. Jorge D. López y su hijo Lic. Diego López Tassano participan con pesar su fallecimiento, acompañando a sus hijos y familias en este difícil momento. Ruegan elevar una plegaria por su descanso eterno. c/112

†

LIDIA DE NARDIS

Q.E.P.D.

María Eugenia Zalazar participa con profunda pena su fallecimiento, acompañando en su dolor a sus amigos Walter y Cristina, Antonella y Agustina, y sus familias. Tu as été une femme admirable… tu vas me manquer mon cher professeur. Dieu t’embrasse et t’avoir dans sa glorie. c/112

†

LIDIA DE NARDIS

Q.E.P.D.

Administración LT participa con gran dolor su fallecimiento, acompañando en su dolor a sus hijos y familias. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. c/112