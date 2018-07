Perú: un escándalo de corrupción aleja a Ricardo Gareca de la selección

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, negó que haya invitado al cuestionado juez César Hinostroza al Mundial de Rusia 2018 y se comprometió a renunciar si se le comprueba algún delito.

“Descarto haber ofrecido o brindado viajes, entradas a partidos, alojamiento o cualquier otro beneficio impropio a jueces o fiscales u otras autoridades para recibir contraprestaciones”, afirmó Oviedo en una carta publicada por la FPF.

“En ninguna circunstancia cometí actos indebidos”, agregó el dirigente, quien para la Fiscalía, que espera llevarlo a proceso por asesinatos y otros delitos, es miembro de una banda de delincuentes denominada “Los Wachiturros”.

Oviedo, próspero empresario del sector agroindustrial, quedó en medio del escándalo después de que en un audio hecho público por la prensa se oye a Hinostroza –presunto jefe de una “mafia” que negociaba fallos en el aparato judicial-, cuando coordina su asistencia a Rusia con el empresario Antonio Camayo.

Dirigentes y medios de prensa le han pedido a Oviedo que renuncie para no ensuciar el nombre de la institución y para no complicar las negociaciones para la renovación de contrato con el técnico Ricardo Gareca o la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Las distintas versiones que llegan desde el país incaico coinciden en que Gareca, al igual que el gerente deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas -el encargado de negociar con Gareca la renovación del contrato-, no quieren volver a involucrarse con el sospechado Oviedo.

Según fiscales de la ciudad norteña de Chiclayo, Oviedo se ha valido de “Los Wachiturros” para mantener a la fuerza el control de la megaempresa agroindustrial Tumán