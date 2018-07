Pese a su gran semana, Mayer salió del “Top 50”

El tenista correntino Leonardo Mayer vivió una semana de despegue en el certamen ATP 500 de Hamburgo, sobre canchas lentas. Accedió a su primera definición de la temporada y por poco no se lleva su tercera corona en el certamen alemán, del que supo ser campeón en 2014 y 2017.

Mayer no pudo quedarse con su tercer trofeo en el circuito ATP, y debido a la gran cantidad de puntos que defendía en Hamburgo (510 en total, ya que fue campeón surgido desde la qualy el año pasado), por esta razón su mejor semana en el año no impactó del todo en su ranking, ya que descendió del puesto 36 al 51 y abandonó el “Top 50”.

Quien sí sintió el impacto positivo de su consagración fue el georgiano Nikoloz Basilashvili, otro campeón de Hamburgo surgido de la qualy, al que los puntos obtenidos la semana pasada lo catapultaron hasta la 35º colocación (subió 46 escalones).

Ahora para el “Yacaré” se vendrán algunos días de descanso para luego meterse de lleno en la gira de canchas rápidas que desembocará en el Abierto de los Estados Unidos. El correntino no jugará en el Masters 1000 de Toronto, sí participará del Masters 1000 de Cincinnati, el certamen 250 de Winston Salem y el US Open.

En su paso por Hamburgo, el correntino concretó destacadas victorias sobre el español Albert Ramos Viñolas, el francés Gael Monfils y el argentino Diego Schwartzman.