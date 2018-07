Pidieron la liberación de una mujer acusada de tener vínculos con narcos

Familiares de una mujer detenida por estar acusada de tener vínculos con narcotraficantes se manifestaron frente a la Cámara de Apelaciones Federal de Corrientes, para exigir su pronta liberación.

Jimena una de las hijas contó que su madre fue detenida en Buenos Aires en el mes de abril, “de manera injusta”, ya que se la vinculó con una causa de narcotráfico investigada desde Corrientes.

Aseguró que no hay pruebas y que la familia requirió a la justicia una serie de informes y peritajes para comprobar que la mujer no tiene relación con la investigación.

Relató que “el 10 de abril la llaman por celular y le dijeron que vaya a la oficina porque le iban a romper todo, para pedirle información de algunas personas y no encontraron nada, excepto datos de una persona que habría tenido relación con la investigación pero la mujer no tenía nada que ver. Del mismo modo, Félix Fleita, colaborador en temas judiciales, expresó que “no existen elementos contundente y en este caso se invirtieron los derechos y no se respetó el principio de inocencia”.

Negó que sea parte de una asociación ilícita y agregó que “en nuestra vida pensamos pasar por esto, por eso exigimos justicia para que liberen”. La mujer fue detenida en Lomas de Zamora pero la causa es llevada adelante por el juzgado Federal Nº 2, a cargo del magistrado Juan Carlos Vallejos.