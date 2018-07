Ratificaron procesamiento a ex Ejecutivo municipal, quien evalúa si apelará o irá a juicio

La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó el procesamiento del ex intendente de Curuzú Cuatiá, Ernesto Domínguez, por presunta desobediencia judicial en una causa por el basural. Fuentes vinculadas al caso al ser consultadas por El Litoral manifestaron que si bien siguen sosteniendo que “no existió tal delito, se está evaluando si es conveniente apelar ante el Superior Tribunal de Justicia o dejar que se eleve la causa a juicio oral para que allí se clarifique todo”. En este punto indicaron que aún tienen plazo para realizar, si así lo consideran, algún tipo de presentación.

Según lo informado oficialmente ayer por el Poder Judicial, magistrados de la Cámara, “Enrique Deniri y Carlos Martínez rechazaron el recurso de apelación presentado por Ernesto Gabriel Domínguez, ex intendente y confirmaron su procesamiento por el delito de desobediencia a la autoridad por haber incumplido una medida cautelar innovativa decretada en el marco de una causa iniciada en sede civil”.

Tras lo cual, agregaron que “la defensa sostuvo que la conducta de Domínguez no encuadraba en delito alguno y que hubo una errónea valoración de las pruebas colectadas. Añadió que la orden impuesta a su defendido no era de aquellas que pudieran ser desobedecidas”.

Asimismo, precisaron que la defensa del ex funcionario argumentó que este “cumplió al poner una guardia permanente en el basural municipal, prohibió el ingreso de terceros generadores de residuos, como así también negó la disposición y abandono de residuos ajenos al área correspondiente del Municipio”.

“Sólo un par de puntos, de los sietes exigidos, no llegaron a concretarse”, acotaron personas vinculadas a la causa en diálogo con este diario.

Por su parte, según lo comunicado desde la Justicia, “la Cámara entendió que los cuestionamientos no pasaban de ser una disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el tribunal inferior, que describió pormenorizadamente el hecho que se tenía por acreditado, así como la probable autoría y responsabilidad penal del imputado, sin que se apreciara ninguna irregularidad que prive al justiciable de hacer uso de sus derechos, y menos la afectación a garantías constitucionales”.

En este contexto, cabe recordar que en febrero pasado, el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, procesó al ex intendente, quien apeló. Pero la Cámara de Mercedes ratificó lo dictaminado en primera instancia. Y ahora, Domínguez deberá resolver si apela o no ante el STJ.