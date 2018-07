Causa Sapucay: se designó al fiscal federal y ahora empieza el ofrecimiento de pruebas

Quedó firme el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Comodoro Py. Será quien juzgue a 30 personas por el denominado operativo Sapucay. Entre los acusados se encuentran el ex intendente Natividad “Roger” Terán y el ex viceintendente Fabio Aquino de la localidad de Itatí. Enfrentan cargos por asociación ilícita destinada a la comercialización de estupefaciente”.

El estrado lo integrarán los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Rios. En tanto se dio a conocer la reciente designación del fiscal federal García Lorenz, quien ya comenzó a estudiar el expediente.

La causa se juzgará en Buenos Aires, debido a que el caso se instruyó en el Juzgado Federal Nº 12 de esa ciudad, a cargo de Sergio Torres, por la conexidad hallada entre el narcomenudeo de la Villa Zabaleta y los proveedores de marihuana que llegaba desde Paraguay, instalados en la localidad de Itatí.

Aún quedan seis prófugos en la lista de buscados por este proceso y que de acuerdo con las evidencias recolectadas hasta el momento, son fuertes operadores del negocio del narcotráfico.

Si bien fueron varias las personas liberadas en el proceso. Siguen en prisión preventiva el ex jefe comunal de Itatí, Natividad Terán, su vice, Fabio Adrián Aquino, Carlos Alberto Barreiro, Alejandro Néstor Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Hebelín Aida Aquino, Julio Cesar Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Eduardo José Correa, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor Lopez, Gabriel Fernando Alcaraz, Omar Antonio Serial y Francisco Antonio Noguera. Están considerarlos miembros de una asociación ilícita en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes- en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionario públicos.

En comunicación con El Litoral, el abogado Roberto Herrera quien representa a Roger Terán manifestó que la semana próxima se iniciará el proceso de ofrecimiento de prueba tanto de los defensores como las del fiscal.

Se esperanzó en que el juicio se realice antes de fin de año.

“Terán está muy desanimado, pero mejor de salud. Entendemos que no hay elementos de prueba. Estamos frente a una megacausa con tres tiros, además de que tildan de Escobar a mi cliente y que Itatí es Colombia. Contra él no hay ninguna prueba, sólo dichos”.

El ex intendente de Itatí recibe visitas de su familia una vez al mes.

“Todos los meses sus hijos lo visitan durante cinco días corridos. También suelen visitarlo amigos, pero políticos ninguno”, afirmó el letrado que defiende al ex jefe comunal preso en la cárcel de Marcos Paz.