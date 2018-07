Gran Bretaña prohibirá las “terapias de conversión” sexual para gays

El gobierno británico impulsó un plan de acción para poner fin a las llamadas “terapias de conversión” psicológicas y médicas de las orientaciones sexuales, que suelen plantear “corregir”, por ejemplo, las tendencias homosexuales. El plan se basa en los datos reunidos en una encuesta en internet que recibió 108.000 respuestas de la comunidad Lgtbi en Reino Unido.

La primera ministra Theresa May prometió, según expuso el diario The Guardian, un “cambio real y duradero” en materia de derechos al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. “Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen”, sostuvo el gobierno.

En cuanto a la encuesta, un 2% de los consultados dijo haber sido sometido alguna vez a este tipo de prácticas y otro 5% que se las habían ofrecido en alguna ocasión, pero las rechazaron. Alrededor de la mitad de los encuestados que habían sido sometidos a una de estas terapias dijo que había sido dirigida por un grupo religioso, el 19% por un profesional sanitario y el 16% por un familiar o allegado.

La propuesta forma parte de un plan de acción publicada hoy por la oficina de Igualdad, que se compromete, básicamente, a terminar con las prácticas de reorientación sexual, ya sea por vías legislativas, u otras. El financiamiento inicial que recibirá rondará los 4,5 millones de libras esterlinas (casi 6 millones de dólares).

El texto del proyecto gubernamental, de unas 30 páginas, tiene una serie de compromisos, que incluyen, además, mejorar la respuesta de la policía en homicidios de homosexuales y transexuales y un mayor respaldo a estudiantes y profesores. Asimismo, propone optimizar los servicios ligados a la identidad de género para personas transgénero.