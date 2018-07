Pekerman se quejó del árbitro

n Determinada la eliminación de Colombia de la Copa Mundial de Rusia a manos de Inglaterra en el desempate desde el punto del penal, el técnico José Pekerman habló en conferencia de prensa post partido. “La eliminación fue por los penales fallados, porque el partido terminó empatado. El juego fue muy áspero, muy rudo, donde hubo muchas situaciones, como se esperaba”, analizó el técnico que no quiso hablar de su futuro.

El DT argentino se quejó por la actuación del árbitro estadounidense Mark Geiger, quien a su entender tomó decisiones polémicas: “Es incómodo jugar un partido sabiendo que estaba flotando siempre esa sensación de que se iba a pitar algo. Algo en el fútbol está pasando”.

Por si quedaban dudas, Pekerman agregó: “Antes del partido hubo comentarios graves, hubo muchos penales con Panamá, con Túnez. Los jugadores chocan y caen. Esto duele, hay que ponerse en la piel de los futbolistas. Es válido que se pite una falta, pero cuando hay tantas hay que buscar un equilibrio para que se pueda jugar”.

“Espero me equivoque, pero seguro en el próximo partido van a tener más cuidado en estas cosas. Seguramente no vuelva a suceder porque hoy (por ayer) fue muy evidente”, arremetió.

En cuanto al juego de su equipo, el entrenador reconoció que “había temor cuando la pelota iba al área”, pero finalmente sus dirigidos lograron lo que él pretendía: “Estábamos con esa desatención y muchas veces no conseguimos lo que pudimos hacer en el segundo tiempo”.

“Pudimos atacar a Inglaterra, acompañar a Quintero, y salvo Arias, por el lado de Mujica no pudimos hacerlo tanto como pensábamos. El equipo siempre estuvo competitivo, fuerte en pelota parada, pero el juego se cortó mucho y eso también nos perjudicó”.