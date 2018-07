Virasoro vive un nuevo Pro a Pro

La ciudad de Gobernador Virasoro será sede hoy del 24° Remate Anual “Pro a Pro”, uno de los eventos ganaderos más importantes que tiene la región y que todos los años reúne a criadores de todo el Norte del país. Para esta edición, las cabañas que integran este grupo productivo sacarán a venta 230 toros y 400 vaquillas de las razas Brangus colorado, Brahman y Braford.

Como todos los años, el encuentro es organizado por las cabañas Don José, La Higuera, Las Marías, San Alejo, San Vicente y Tavé Retá, todas ellas con sus campos en la región Noreste de la provincia de Corrientes, donde crían sus reproductores para sacarlos a venta con el martillo de Ganadera Aguapey SRL. Además, este año ´participan como invitadas las cabañas Garruchos, Casualidad, San Simón, Pirizal y La Angela.

“Es la concentración de reproductores a la venta más grande de la región”, señaló Ana Cavanagh, coordinadora del remate y administradora de cabaña Tavé Retá. En este sentido, dentro de la oferta de 230 toros que sacarán a venta, hay más de 160 Brangus colorado, ratificando a Virasoro como uno de los polos productivos más importantes de esta raza.

Fiel a su modalidad, el Pro a Pro propone una selección de reproductores de las cabañas participantes. “Habrá una concentración importante de la raza Brangus colorado, pero también es destacable que ofreceremos toros Brahman, raza pionera y cruzante”, comentó Cavanagh.

Los toros, “listos para salir a trabajar”, son criados en zona de garrapata, con la rusticidad suficiente para adaptarse a distintos campos del Norte del país. “Es alto el porcentaje de los compradores de reproductores que llegan desde Misiones, pero también vienen de Santiago del Estero; Salta; Norte de las provincias de Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos y Corrientes por supuesto”, comentó la coordinadora del Pro a Pro.

Por su parte, Andrés Helbig, referente de la cabaña Tavé Retá, comentó que “casi todas las cabañas crían a estos animales en campos muy difíciles, con deficiencias de minerales en suelos y garrapatas en los campos; por eso al campo que vayan estos reproductores es difícil que sean peores que donde se criaron, y eso habla de su gran adaptación”.

Héctor “Chacho” Ascué, martillero del remate, comentó que “estuvimos recorriendo las cabañas y la torada está muy buena; estos animales tienen el plus de ser criados en zona de garrapata y mío-mío, lo que atrae mucho a la gente”. El consignatario virasoreño estimó que “tenemos buenas expectativas, porque el criador sabe que en este remate puede encontrar el animal que necesite para su rodeo”.

Ana Cavanagh agregó que “los toros y la vaquillas tienen garantías, las que están preñadas están certificadas y en el caso de los machos están listos para trabajar. Durante el año visitamos a los clientes y buscamos no perder el contacto, porque cuidamos la relación que no termina con el martillo del remate”, destacó.

Como viene sucediendo desde hace muchos años, las ventas del Pro a Pro 2018 estarán a cargo de Ganadera Aguapey SRL, con Héctor “Chacho” Ascué en el martillo. Para esta oportunidad, las condiciones de compra para el Pro a Pro serán con un plazo de 60, 90 y 120 días, con descuento del 10% por pago al contado y flete gratis para toros y vaquillas registradas. Además, se podrá operar con tarjetas “rurales” de algunos bancos, que ofrecen plazos especiales.

“Como todos los años, parte de la identidad de la marca del Pro a Pro, el productor compra un reproductor sin gastos porque no paga flete ni la comisión a la firma consignataria; es el vendedor quien asume los gastos”, destacó Cavanagh.