Tuvo “breves brotes psicóticos”

n El 20 de marzo pasado, casi tres meses después de presuntamente matar de dos tiros en el tórax a su ex novio con la pistola reglamentaria de su padre policía, Nahir Galarza tuvo un encuentro con la psicóloga Alicia Paday, designada como perito de parte por su defensa. Paday había sido encargada de investigar la mente de Nahir, indagar en su estado en aquel momento, indicadores de personalidad, posibles trazos de daño con al menos un año de antigüedad.

Paday le administró a Nahir una pequeña batería de exámenes como el test de Millon, llamado así por su creador, el psicólogo estadounidense Theodore Millon, una serie de preguntas estandarizadas diseñada para detectar patologías psiquiátricas y desórdenes. También le administró otros exámenes más sencillos a simple vista, conocidos por cualquier persona que haya atravesado un psicotécnico, como dibujar una figura humana, un hombre bajo la lluvia.

Nahir, con varios kilos menos tras casi tres meses de encierro en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú en una celda con mesa de cemento y un pequeño ventiluz, con el sueño conciliado de a ratos gracias a un régimen de clonazepam, dibujó su hombre bajo la lluvia. Lo hizo en el centro de la hoja, con trazo muy suave de un lápiz negro, una figura pequeña junto a un charco que indicaría un posible trauma sufrido por su propia madre durante el embarazo.

Así, la psicóloga Paday elaboró un informe y lo entregó a la defensa de la joven, integrada por los abogados Horacio Dargainz y José Ostolaza, que luego fue incorporado a la causa que investigó la muerte del ex novio de Nahir, Fernando Pastorizzo.

Este jueves a la a mañana, en el juicio contra Nahir en el tribunal de Gualeguaychú, Paday compareció como testigo para ratificar los resultados de su propio informe. Lo que dijo sorprendió a todos los presentes; el fiscal del caso, Sergio Rondoni Caffa, la oía mientras mecía el cuello en su silla, como entre incrédulo y atónito, de adelante hacia atrás.

Nahir, para empezar, llevaba “una coraza fría, desganada”, dijo la psicóloga ante el tribunal “diseñada para mostrar lo que el afuera necesita ver”. El trazo débil de su hombre bajo la lluvia demostró “un bajo nivel de energía”, los criminales violentos, dijo Paday “usan trazos duros y ponen a la figura en el vértice superior”.

Paday luego fue mucho más allá: aseguró que Nahir “no reúne condiciones para un cuadro psiquiátrico definido”, pero cuenta al menos con “tres indicadores de rasgos esquizotípicos” que la aproximarían a “un trastorno límite”. También, la psicóloga habló de la posibilidad de “breves brotes psicóticos”. Tuvo uno, declaró Paday ante el tribunal, “el día del hecho”, el día del asesinato a tiros de Pastorizzo: “no quiso contármelo para que no piense que es una loca”.

Paday también habló de una posibilidad de abuso sexual: el abusador, según sus cálculos, no sería otro que Pastorizzo mismo, hechos de violencia “tanto sexual como psicológica y física, Fernando alentaba que otros descalifiquen y humillen a Nahir”. La joven, aseguró la especialista, se inició sexualmente con Pastorizzo, algo de lo que Galarza “se niega a hablar”.