Cavani no estaría ni en el banco y se entusiasman los jugadores de Francia

La lesión de Edinson Cavani en el partido contra Portugal no lo dejará jugar contra Francia este viernes (a las 11 hs de Argentina). Uruguay sufre la falta de su crack que terminó con una lesión edematosa en el gemelo de su pierna izquierda y entonces no irá, al menos como titular, contra los franceses.

El sueño del Maestro Tabarez es poder tenerlo en el banco de suplentes como para hacerlo entrar en caso de que hiciera falta, pero el delantero volvió a no participar del entrenamiento de este miércoles en el Sports Centre Borsky de Nizhny. Y en la práctica, Cristian Stuani fue nuevamente el que el técnico eligió para suplantarlo.

Tres goles en cuatro partidos y una influencia muy grande que el equipo va a sentir. Un nuevo parte médico de la AUF habla de un “pequeño edema en la parte interna del gastrocnemio izquierdo, de un tamaño de 48x29x17 milímetros”.

Por la evolución de la lesión y por la postura que tomó Tabárez en otras ocasiones ante lesiones similares concluye en que el delantero del PSG no iría de entrada. Sólo que lo vea realmente recuperado, a horas del partido, podría dar vuelta la decisión.

¿Cómo sería el equipó para jugar con Francia? Muslera; Cáceres, Godín, Jiménez y Laxalt; Torreira y Bentancur; Nández, Vecino, Stuani; Luis Suárez.

Si Uruguay pasa a semifinales jugaría el próximo martes 10 de julio ante el ganador de Brasil-Bélgica. Quizá ahí los días de inactividad le permitan recuperarse.

“No es lo mismo”

La parada de Francia en cuartos, donde se medirá con Uruguay, es una piedra en los zapatos para Didier Deschamps y compañía. Pero ese duelo podría llegar con un poco más de tranquilidad para Les Bleus, ya que todo indica que Edinson Cavani se perderá el partido por un problema en su gemelo izquierdo. En ese contexto, Blaise Matuidi explicó que será una baja importante para los charrúas.

“Uruguay no es lo mismo con él o sin él. Edi es un gran delantero, uno de los mejores del mundo, conocemos sus cualidades. Será difícil de reemplazar”, expresó el hombre de la Juventus en conferencia. A su vez, hizo hincapié en que no habrá grandes modificaciones en el rendimiento de La Celeste: “No cambiará demasiado su forma de jugar, seguirá siendo un equipo muy competitivo”.

El ex PSG, club en el que conoció a Cavani, también se refirió al envión que le dio al equipo la victoria ante la Selección de Jorge Sampaoli en octavos de final. “Ganamos confianza después del partido contra Argentina, pero siempre fuimos los mismos desde el principio”, cerró el volante de 31 años.

Asimismo, Adil Rami, defensor del equipo galo, realizó una polémica declaración sobre Cavani. “La desgracia de unos es la felicidad de otros. No está mal que se haya lesionado. Incluso yo he tenido una lesión en el gemelo”, dijo.