Dirigentes recibieron a “Chiqui” Tapia con aplausos en Ezeiza

La delegación de la Selección llegó a tierra nacional, aunque limitada en cuanto integrantes, ya que ningún jugador -salvo Enzo Pérez- arribó junto a Jorge Sampaoli y Claudio Tapia. Franco Armani, Cristian Pavón y Maximiliano Meza se habían bajado del vuelo para tomarse unos días de vacaciones.

Como era de esperar, no hubo hinchas genuinos que se acercaran al Aeropuerto de Ezeiza luego de la mala actuación en el Mundial con eliminación temprana.

Sorpresivamente, los que sí se hicieron presentes fueron los directivos de Primera y Ascenso, para recibir al mandamás de la AFA y sus acompañantes.

Los dirigentes se acercaron en forma masiva a mostrar su apoyo a “Chiqui” y hasta hubo aplausos para él y la cúpula que estuvo en el Mundial de Rusia.

Entre otros, los presentes fueron, por la AFA, Pablo Toviggino (Secretario Ejecutivo) y Daniel Ferreiro (Vocero Presidencial).

Entre los representantes de clubes de Primera División: Juan José Concina (Newell’s), Eduardo Spinosa (Banfield), Cristian Malaspina (Argentinos), Raúl Broglia (Rosario Central), Nicolás Russo (Lanús), Rodrigo Molinos (Tigre) y Gabriel Pellegrino (Gimnasia).

Ascenso: Marcelo Acchile (Defensores de Belgrano), Marcelo Reto (All Boys), Marcelo Tunesi (All Boys), Marcelo Méndez (UAI Urquiza), Ricardo Pinella (UAI Urquiza), Nahuel Rodríguez (Temperley), Martín Vila (Temperley), Pablo Bianchini (Platense), Jorge Milano (Villa Dálmine), Daniel Roncoli (Cañuelas), Hernán Celona (Los Andes), Sebastián Orión (Midland), José Luis Coutighno (Deportivo Merlo), Daniel Pandolfi (Ferro), Cristian Esterli (Quilmes), Fabio Pirolo (Deportivo Riestra), Gabriel Fernández (Deportivo Español), Javier Marín (Acassuso), Nahuel Suárez (Acassuso), Oscar Ferreyra (Los Andes), Julio César Sosa (Argentino de Quilmes), Gabriel Greco (Atlanta), Dante Majori (Yupanqui), entre otros.