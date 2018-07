Merkel instó a EE. UU. a negociar y advirtió sobre una “guerra comercial”

La canciller alemana Angela Merkel instó a la administración estadounidense de Donald Trump a negociar un compromiso que ponga fin al conflicto comercial abierto a los dos lados del Atlántico.

“Merece la pena esforzarse e intentar rebajar la tensión en este conflicto para que no derive en una guerra”, recalcó la mandataria durante una intervención en el Parlamento alemán, Bundestag, con motivo del debate general de los presupuestos de 2018. “Pero para eso son necesarias, por supuesto, dos partes. El buen funcionamiento de la economía global depende de la buena cooperación entre socios”, resaltó. Merkel también criticó que el presidente estadounidense hiciese una lectura interesada de la balanza comercial de Washington y la Unión Europea (UE). “Un gran superávit comercial de Europa se da sólo en el caso de que se tenga en cuenta el intercambio de mercancías”, dijo Merkel. “Si se toman también en consideración los servicios, entre ellos los servicios del ámbito tecnológico, entonces tenemos una balanza comercial muy diferente en la que el superávit de Estados Unidos es mayor al de Europa y no al revés”. Economistas alemanes cifraron en 14.200 millones de dólares (12.200 millones de euros) el superávit comercial en 2017 de Estados Unidos con Europa. Sólo en el caso de dejar fuera de la comparativa servicios como los relacionados con la tecnología, las finanzas, las inversiones o el turismo, Europa registra un plus comercial con Estados Unidos, señalaron estas mismas fuentes.