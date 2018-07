Ordenan prisión preventiva de Correa y piden a Interpol su arresto

Una jueza de Ecuador dictaminó el martes la prisión preventiva del ex presidente Rafael Correa por incumplir una orden que lo obligada a presentarse quincenalmente en la Corte de Justicia en Quito como parte de una investigación sobre su presunta vinculación en el secuestro de un político opositor.

Correa, cuyo abogado adelantó que apelará la decisión, sin embargo decidió asistir al consulado ecuatoriano en Bélgica, donde reside con su familia desde que entregó el cargo. Esto fue considerado por la jueza como un incumplimiento.

“La jueza Daniella Camacho acoge el pedido de Fiscalía, ordena la prisión preventiva en contra del ex presidente Rafael C. (Correa) por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro”, dijo la fiscalía en su cuenta de Twitter. “Remitirá oficio a Interpol para la captura con fines de extradición”, agregó.

Correa, quien gobernó el país sudamericano entre el 2007 y el 2017, está siendo investigado por su presunta vinculación en el proceso penal por el secuestro del ex legislador Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el 2012.

El ex mandatario ha calificado el proceso penal y su vinculación como una “persecución política” del actual gobierno y ha desconocido la actuación de la fiscalía y de la jueza. Poco después de conocerse la decisión, escribió en Twitter que en las próximas horas enviará un video por redes sociales.

“Agradezco a tod@s sus muestras de solidaridad ante este nuevo y grave atropello a la justicia y mis derechos. Yo estoy bien. No se preocupen”, escribió. “Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica”, añadió en otro tuit.

En diálogo con una radio colombiana, el ex mandatario advirtió que la acusación de intento de secuestro del ex diputado opositor Fernando Balda que recae sobre él no cuenta con pruebas: “Lo único que pueden presentar es falso testimonio, pero como en Ecuador no tenemos Estado de Derecho van a hacer que eso baste”.