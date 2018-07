Paso de la Patria: vecina objetó obra de un particular

Una vecina de Paso de la Patria manifestó su malestar porque un particular habría cerrado, con un zanjón, el paso de un camino; desde el Municipio aducen que se trata un conflicto entre privados y que lo deben resolver en la Justicia.

Al respecto la vecina señaló que “el terraplén inaugurado en mayo está sobre una calle de hace muchos años y es parte de la defensas costeras de Paso de la Patria”. Refirió a Radio Dos que “este camino está en la zona Sur, a 300 metros de la Cabaña (Don Julián), y es parte del nuevo acceso a Paso de la Patria. Fuimos a la Municipalidad y nos dicen que el terreno es privado que no pueden hacer nada al respecto”. La ciudadana adujo que se encontrarían afectadas 10 familias.

Por su parte el intendente, Guillermo Osnaghi, expresó al medio citado: “Entiendo la situación, pero mi misión es atender a todos los vecinos y en la Comuna ese es un terreno privado y no existe calle señalada como tal”.

En este sentido, explicó que “una vez que esta parcela sea loteada se habrá de determinar una calle pero ahora no hay nada”. Además dijo que “en la zona hay sólo una familia afectada, pero tienen un camino alternativo”.

En tanto, sostuvo que “la cuestión debería ser planteada en la Justicia por las partes afectadas”.