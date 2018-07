Zárate a Boca: “Es un lindo desafío deportivo”

El delantero Mauro Zárate rompió el silencio para hablar de su paso a Boca y reconoció haber fallado a su palabra por elegir el cambio de vereda.

“Con mi mujer hablamos mucho de cómo iba a quedar mi palabra, que es lo más importante de un hombre. Pero llego a Boca por lo deportivo, quiero disfrutar los últimos años de mi carrera. Hablé varias veces con el técnico. No viene al caso decir quién me lleva. Después habló Bragarnik”, reconoció Mauro.

Y agregó: “La decisión la tomé yo solo. A mis hermanos los corrí de lado. Pero no me salen palabras. Es un lindo desafío deportivo lo de Boca“.

Asimismo, Zárate hizo referencia a cómo se fue dando su pase al Xeneize. “Al primero al que le llegó el llamado del presidente de Boca es al Roly. El le comunicó que la prioridad la tenía Vélez, que no iba a ser parte de esto y que lo hable directamente conmigo. Después me ocupé yo. Hoy no tengo representante. Bragarnik es una persona de confianza del presidente y que hicimos las últimas negociaciones”, dijo el ex Lazio.

Por su parte, detalló los pasos que siguió en la negociación del traspaso: “Hablé con el técnico (Guillermo Barros Schelotto), que era lo más importante porque yo voy por deportivo. Me tomé un tiempo, volvimos a hablar y me fui decidiendo. Pero hay cosas que no quiero hablar, lo más importante son mis viejos”.

Al momento de hablar del enojo del simpatizante de Vélez, reflexionó: “Sé que defraudé a la gente de Vélez. La realidad es que lo único que puedo hacer es pedirles perdón porque nunca pensé que iba a jugar en otro club de Argentina”.

Con respecto al momento en el que tenga que volver a enfrentar a su ex club, expresó: “Yo muchas veces dije que no estaba conforme con la carrera que había hecho hasta ahora, entonces esto es una nueva o una última oportunidad. Lo voy a tomar con muchísimo profesionalismo, tengo muchas ganas de hacerlo bien en todo sentido”.

En cuanto a las amenazas que recibió su familia en las últimas horas, dijo: “No pensé que iba a llegar tan lejos. Es difícil, más que nada por mi mujer, mi familia, que no tiene nada que ver en esto. Tomé esta decisión y a los únicos que les debo una disculpa es a los hinchas de Vélez”.