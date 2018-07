Por falta de hábitos, hay una alta tasa de caries y enfermedades de las encías

Aunque la mayoría de los argentinos afirman lavarse los dientes dos veces al día y estar atentos a su salud bucal, cuando los odontólogos revisan la boca de sus pacientes constatan otra realidad. Y la causa central parece ser la ausencia de hábitos básicos de prevención. “No hay estudios que abarquen todo el país, pero extrapolando distintos trabajos locales podemos estimar que entre el 60 y el 70% de los argentinos padece de caries, con distinto grado de severidad”, dijo la odontóloga Eleonora Mijelshon, ex jefa de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Periodoncia e integrante del equipo de comunicación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

Encías poco saludables

Algo similar ocurre con las encías. “En una investigación publicada este año, donde revisamos 500 adultos de la ciudad de Tucumán, el 84% de las personas aseguraron cepillarse sus dientes dos o más veces por día. Pero tras la revisación resultó que el 96,7% necesitaba tratamiento específico porque tenía algún grado de gingivitis o de periodontitis. Solo el 3% de toda la población analizada tenía sus encías sanas”, detalló la doctora Mariel Gómez, presidenta de la Sociedad Argentina de Periodoncia y una de las coautoras del trabajo que se publicó en la revista especializada Brazilian Oral Research.

Ese alto porcentaje de encías con problemas se verificó pese a que más de la mitad de los pacientes –el 51,8%– contestaba en forma afirmativa a la pregunta de si notaba que sus encías sangraban durante el cepillado diario.

La falta de costumbres preventivas se vislumbra en otras respuestas: “Tres de cada cuatro pacientes admitieron no realizar limpieza interdental diaria. Apenas el 14,6% dijo recurrir regularmente al hilo dental, mientras que solo un 9% reconoció utilizar un palillo o cepillo especial para limpiar las caras ‘ocultas’ de las piezas dentales”, contó Gómez. Otro de los datos llamativos que se desprenden de este estudio es la falta de controles odontológicos regulares.

Chequeos

“En la investigación apenas el 39% de las personas consultadas afirmó concurrir a un chequeo anual con un dentista”, afirmó la presidenta de la SAP. Y Mijelshon agregó que “en Argentina las visitas al odontólogo suelen estar motivadas por urgencias o si la persona siente dolor. Pero llegado ese momento puede ser ya tarde para ‘salvar’ la pieza en cuestión”.

En este punto la problemática parece estar relacionada con la cultura y la educación. De hecho, en países como Canadá y EE.UU. los análisis epidemiológicos muestran que el 69% de los habitantes realiza una visita anual a su dentista y en Suecia esa cifra trepa a casi el 90% de la población. Aunque para muchos el estado de las encías parezca algo alejado de otras problemáticas de salud, los expertos afirman que la inflamación de este tejido y su colonización por una elevada concentración de poblaciones bacterianas incide en la salud en general. “La gingivitis y su evolución es una problemática que no solo puede afectar la calidad de vida, porque causa mal aliento y –con el tiempo– afloja y hasta puede llevar a la pérdida de piezas dentarias. Además, en muchos casos, se ha comprobado que se relaciona con otras patologías.

Por ejemplo, con una mayor complejidad para el manejo cotidiano de la diabetes. “Y si la enfermedad periodontal se vuelve crónica, podría generar una mayor predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares.

“Hay numerosos estudios que demuestran que la periodontitis es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedad ateroesclerótica. O sea, aumenta el riesgo de padecer cardiopatía isquémica (angina de pecho, infarto agudo de miocardio, etc.) y hasta un ACV”, afirmó Gómez. De hecho, aunque no hay, por ahora, establecida una causalidad, ya se estudia la relación entre mala salud de las encías y 57 patologías diferentes, incluyendo la mayor cantidad de lesiones que parecen sufrir los deportistas de alto rendimiento hasta una más alta frecuencia de partos prematuros en mujeres que padecen este problema odontológico.

De dos a cuatro

Aunque el 84,2% dijo cepillarse dos veces al día, “desde el punto de vista del cuidado odontológico correcto, no es lo ideal. Hoy se recomienda cepillar luego de cada comida para prevenir que los restos alimenticios queden adheridos a las piezas dentales.

Según Mijelshon, “sabemos que apenas 30 minutos después del último cepillado comienza a formarse una especie de “gelatina” que se adhiere al diente llamada ‘biofilm’, en la que las bacterias que forman parte de la flora bucal sana encuentran refugio para proliferar. Con los restos de comida aceleran su reproducción y comienzan a colonizar la zona”. Con respecto al hilo dental y los cepillos especiales para la limpieza de las caras interdentarias, la recomendación es usarlos una sola vez al día.

DESTACADO

Apenas 30 minutos después del último cepillado comienza a formarse una especie de “gelatina” que se adhiere al diente llamada ‘biofilm’, en la que las bacterias que forman parte de la flora bucal sana encuentran refugio para proliferar.

RECUADRO

SALUD BUCAL | EL CEPILLO PERFECTO

El cepillo de dientes es la herramienta número uno en toda rutina de higiene bucal. Hoy en día el mercado nos ofrece una variedad enorme de opciones, y es muy fácil marearse entre tantas alternativas. ¿Es mejor un cepillo grande o pequeño? ¿Conviene que sea rígido o flexible? Todo lo que tenés que tener en cuenta para elegir el cepillo perfecto.

1. El tamaño importa

Elige un cepillo que se ajuste al tamaño de tu boca. Si utilizás uno demasiado grande no podrás llegar al fondo de tu boca; de modo que procura optar por uno que pueda desplazarse con facilidad y cepillar las caras internas y externas de tus dientes. Ante la duda, prefiere uno de cabezal más pequeño.

2. ¿Cerdas suaves o duras?

En líneas generales, un cepillo de cerdas medianas (ni muy suaves, ni muy duras), es lo más conveniente. Sin embargo, si tus encías son sensibles, es mejor elegir uno más suave, para minimizar el riesgo de sangrado. Lo importante es que, al utilizarlo, no te genere molestias ni dolor.

3. Presta atención al mango

El mango de tu cepillo no es un tema mejor. Prefiere aquellos con mango antideslizante, que sean fáciles de sostener y no patinen si tienes las manos mojadas. Así evitarás correr el riesgo de lastimarte si el cepillo se zafa. Del mismo modo, los de mango ligeramente flexible te permitirán alcanzar con más facilidad los rincones posteriores de la boca. En otras palabras, cuanto más ergonómicos, mejor.

4. Detalles extra

Muchos cepillos de diente poseen cabezales de goma con textura, muy útiles y confortables para limpiar tu lengua y los costados de la boca. Si estos no te resultan confortables, puedes usar las cerdas de tu cepillo favorito, que pueden cumplir perfectamente con esta función.

5. Reemplázalo periódicamente

Seguramente tu odontólogo te recomendó que cambies tu cepillo de dientes cada tres meses, sin falta, e insistió con que es importante que lo hagas aunque no esté desgastado o tenga poco uso. La razón detrás de esto es que a lo largo del tiempo se acumulan bacterias sobre las cerdas de tu cepillo, que pueden terminar causándole problemas a tu boca. Tres meses es un período prudencial para asegurarte de que tu cepillo sea tu aliado y no tu enemigo. Y si las cerdas se desgastan antes de ese plazo, también debes reemplazarlo.

6. Cuidados básicos

Una vez que hayas elegido el mejor cepillo, es esencial que lo cuides correctamente. No olvides higienizarlo después de cada uso con un simple enjuague con agua del grifo, suficiente para eliminar restos de comida y minimizar las bacterias que se acumulan en las cerdas. Colócalo en un vaso, un portacepillos o cualquier recipiente sin tapa, para que se airee naturalmente, con las cerdas hacia arriba y en posición vertical. No lo guardes en recipientes herméticos, ya que esto favorece la proliferación de humedad y, por lo tanto, bacterias. Ah, y lo más importante, ¡utilízalo dos veces al día!

