“El aula ideal es el modelo del nivel inicial, donde se enseña con juego y humor”

“Clases cerebralmente amigables, siete pasos para que sus alumnos recuerden lo que usted enseña”, fue el título del taller brindado por el neurocirujano, Roberto Rosler, quien visitó Corrientes para participar de la jornada de capacitación sobre “Neurociencias y Educación”. Un evento organizado por la cartera educativa provincial, y que se realizó ayer en el club Regatas.

Ante un público de más de 5 mil docentes de todos los niveles, Roberto Rosler en calidad de director del laboratorio de Neurociencias y Educación de la Asociación Educar, brindó estrategias para hacer más “amigables” las clases, apoyado en teorías educativas con bases científicas.

“Al aula ideal ya la tenemos, es el modelo del nivel inicial donde los alumnos pueden estar parados, sentados o acostados. Se enseña con el juego y el humor. Sucede algo raro porque cuando pasa a primer grado (con 6 años), su cerebro sigue siendo igual, pero pasan a estar 40 alumnos sentados, inmóviles, y silenciosos mirando la nuca del compañero”, expresó a El Litoral Roberto Rosler.

Dicho esto, indicó que “al modelo ideal ya lo tenemos, es posible replicarlo, pero hay que cambiar el paradigma que tenemos los docentes. También tenemos algo que se llama un obstáculo epistemológico, nosotros enseñamos como nos enseñaron. Debemos romper con eso”.

A la hora de calificar el sistema educativo, el neurocirujano manifestó a este medio que suele utilizarse modelos estandarizados de enseñanza. Sobre este punto, señaló: “En varios lugares del país todavía tenemos una pedagogía industrial, sostenida además por los profesorados que siguen formando docentes de la misma manera. Esa instrucción apunta a un alumno que ya no existe más. En donde vivo, que es la Ciudad de Buenos Aires, el enciclopedismo sigue vivo. No tiene sentido enseñarles contenidos, contenidos y contenidos; cuando nuestros alumnos tienen un rectangulito en la palma de la mano y acceden a ellos con un clic”.

En otras palabras destacó que la enseñanza deberá adaptarse a los llamados “nativos digitales”, aquellos estudiantes que nacieron en medio del auge de lo digital. Al respecto, modo de consejo, detalló: “Hace falta una reforma. Empezar a dejar de enseñar contenidos, dejar de insistir en una enseñanza/aprendizaje memorística. Replantearnos estrategias que los alumnos no pueden conseguir en internet, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Formar docentes que tengan empatía, que sepan ponerse en el zapato de sus alumnos. Pero antes sacarse sus calzados, sus paradigmas, y formas de pensamiento para avanzar hacia un modelo más lógico”.

Para justificar las razones de este cambio en el modelo de enseñanza, Rosler brindó un ejemplo gráfico diciendo: “Imagínense que nuestros alumnos están en sus casas jugando a la play, o con la tablet, juegan en la computadora. Pero entran al aula y me ven a mí con una tiza. Han retrocedido cientos de años”.

Para cerrar, destacó que es necesario “cambiar los programas, no las materias. Los alumnos siguen necesitando de la historia, la geografía, la matemática y la gramática, pero necesitamos repensar las formas de enseñarlas. A mí muchas veces me dicen: ‘usted es poco serio’, es cierto. Yo a mis alumnos de la facultad los hago jugar con plastilina. Yo no creo que en la seriedad, creo en la solidaridad didáctica”, sintetizó.

Jornada

La jornada sobre “Neurociencias y Educación” tuvo además como disertante a la neuropsicoeducadora Lucrecia Prat Gay, quien dio un taller sobre “Cerebro trascendente, desarrollando las funciones ejecutivas en el aula paso a paso”.

El Ministerio de Educación convocó a dichos profesionales, luego de la asistencia de mil personas en la jornada del año pasado. Al respecto, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias explicó que la iniciativa se realiza en el marco del programa provincial Corrientes Educa, que tiene como finalidad brindar formación, capacitación y perfeccionamiento docente de manera gratuita, que posteriormente será volcado en las aulas.