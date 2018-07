Aborto: conmoción e investigación por el deceso de una madre de dos chicos

En medio del debate sobre el proyecto de despenalización del aborto, un hecho generó conmoción: el deceso de una mujer en Perugorría, luego de que su embarazo, por razones que se desconocen, se interrumpió. Ayer, un fiscal de Goya inició una investigación de oficio.

“Cuando llegó el martes a la tarde ya estaba descompensada por la gran cantidad de sangre que había perdido. Vino por sus propios medios acompañada por su pareja. Si bien ya estaba mal, aún estaba consciente”, dijo la directora del Hospital de Perugorría, Paola Rodríguez.

Inmediatamente fue derivada al hospital zonal de Goya, pero antes le comentó al personal de salud que perdió su embarazo y por consejo de una amiga, habría decidido guardar reposo. “Ella me manifestó que no vino antes porque se sentía bien”, agregó Rodríguez, quien lamentó que la joven madre no acudió antes al centro de salud.

Es que si bien la derivaron enseguida, cuando arribó al hospital zonal de Goya “ya estaba muy grave. Ingresó a terapia intensiva, se realizó una intervención quirúrgica y se hizo todo lo posible pero lamentablemente su situación ya era muy delicada y falleció ayer (miércoles)”, expresó el director del nosocomio goyano, Raúl Martínez. En este contexto, comentó que “hace muchos años no veía algo así”. Al mismo tiempo acotó que “no es frecuente este tipo de casos”. Sobre esto explicó que “por supuesto que hemos atendido casos, por ejemplo, de aborto espontáneo. Es una situación que se puede dar pero la paciente enseguida suele acudir a una consulta”.

Atención y prevención

“En los años que estoy es la primera vez que veo algo así. Trabajamos siempre para brindar la atención necesaria para toda la población. Imposible describir el dolor que siento por lo sucedido”, afirmó la directora del centro de salud de Perugorría en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual añadió que “lamentablemente no la teníamos registrada”.

“Todos los lunes se hacen controles a las embarazadas, cada 15 días se realizan ecografías gratuitas, también tenemos disponibles los elementos para hacer análisis. Tratamos de brindar todo lo necesario para garantizarles una atención adecuada a las embarazadas”, explicó Rodríguez.

Al mismo tiempo, agregó que “también damos charlas de educación sexual y tenemos disponibles distintos anticonceptivos, tanto para hombres como para mujeres”.

En este punto, la profesional de la salud indicó que “es una situación muy difícil, y muy triste seguramente para la familia de ella y también para nosotros”.

Investigación

“Esta mañana (ayer) se presentó un fiscal que de oficio va a iniciar una investigación. Nosotros también a nivel interno, siempre que se produce el deceso de una paciente en estas circunstancias, se envía la documentación de todo lo realizado, al área de Maternidad de la Provincia”, manifestó Martínez a este diario.

Asimismo, acotó que “es una situación muy delicada que se da en el marco del debate sobre el proyecto de despenalización del aborto pero creo que hay que ser muy cuidadosos para que nadie utilice esto políticamente”.