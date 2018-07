Arroyo Guazú: a un año de la trágica caída del auto, los familiares reclaman justicia

A casi un año de la tragedia del arroyo Guazú sobre la Ruta Nacional N° 12, entre Esquina y Goya, donde murió el misionero Rogelio Schweig (46), los familiares de la víctima aún reclaman Justicia. En la ocasión, Elena Eva Dzikoski, la pareja del chofer, sobrevivió al ser rescatada del agua.

El luctuoso episodio ocurrió en la madrugada del 12 de julio del 2017. La hija de Rogelio, Brenda Schweing, habló con una radio de Misiones e hizo hincapié en el esclarecimiento jurídico.

“Yo creo que lo que necesitamos es justicia, no estoy informada de lo que pasó con los Policías que tenían que estar en su lugar de trabajo y no lo estaban.

Nos gustaría que se haga justicia, porque no pueden seguir en libertad y como que no pasó nada o que no hicieron nada. Nadie les advirtió a mi familia que el puente estaba caído. Mi mamá me contó cómo fue todo y no había ningún cartel que lo advirtiera”, dijo ante Radioactiva 100.7, según citó el diario El Territorio.

Fuentes judiciales confirmaron ayer a El Litoral que por el momento sólo hay dos efectivos de la Policía de Corrientes procesados por el hecho, aunque nada se sabe de la responsabilidad de integrantes por ejemplo de Vialidad Nacional que según se insistió, serían los principales responsables sobre el corredor vial, ya que es una ruta nacional.

Los hechos indican que la fría madrugada del 12 de julio la pareja, oriunda de la localidad de Comandante Andresito viajaba sobre la ruta nacional N °12 cuando cayeron al precipicio por la ruptura del puente sobre el arroyo Guazú, en inmediaciones a la localidad de Esquina.

Actualidad

Por otra parte, Brenda admitió que desde la tragedia “fue difícil todo lo que vivimos. Mi hermano tuvo que ir a vivir cerca de mi mamá para poder estar con ella y ayudarla. Yo tuve que seguir estudiando en Posadas, porque tenía que hacer algo y la vida continúa. Mi papá no me enseñó a ser cobarde, la vida es luchar y luchar”, consideró.

Además agregó que su hermano se hizo cargo de la chacra que tenía su padre y en cuanto a ella es estudiante de enfermería, “mi hermanó trató de ocupar el lugar de mi papá, él fue y se ocupó de eso para ayudar a mi mamá y mis cuatro hermanos”.

En otro orden de cosas habló de su madre. “Mi mamá está bien y cualquier cosa que necesita mi hermano la ayuda y acá yo soy niñera y con eso salgo adelante. Mi papá era un hombre alegre, siempre estaba para todos”, finalizó.

En cuanto a la causa judicial hay pocos y casi nulos avances.

Lo más reciente que se supo fue hace un mes, cuando Presidencia de la Nación condecoró al teniente Kevin Svarre y el sargento Gustavo Gómez Soloaga, con la Orden a los Servicios Distinguidos por su intervención en el rescate de Elena Dzikovski aquella madrugada fatídica del 12 de julio de 2017.

De esa manera ella logró salvarse, pero Rogelio Schweing murió ahogado.

El juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Gustavo Vallejos, tiene en sus manos la causa con pedidos de informes a diversos organismos, ya que una de las principales responsabilidades es conocer por qué falló la acción preventiva, ya sea cartelerías o controles que pudieron haber evitado que el auto cayera a las aguas del crecido arroyo.