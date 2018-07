Avanzan las acciones para que Braillín, el muñeco inclusivo, llegue a unos 300 niños

A simple vista parece un muñeco común de rostro sonriente, con chaleco y unas alpargatas que delatan su procedencia correntina, pero los botones de su pecho lo hacen especial ya que invitan a descubrir el alfabeto Braille. Ese es “Braillín”, un juguete que para cientos de niños significó una herramienta de inserción al mundo de la lectoescritura. Es por eso que su creadora, Virginia Pérez, intensifica el trabajo para que llegue a más niños que lo necesiten.

“Estamos intentando que el presidente Mauricio Macri conozca el taller para que nos ayude a enviarlo en forma gratuita. Mientras buscábamos ese contacto, nos contactamos con el gobernador Gustavo Valdés, que se enamoró de Braillín. Nos dijo que quería que todos los futuros usuarios del sistema Braille tuvieran uno. Nos pidió 300 muñecos, en principio”, expresó a El Litoral la creadora de la iniciativa, Virginia Pérez, desde su taller.

El atelier, más allá de tener dos máquinas de coser, es un lugar con historias porque en sus paredes tiene algunos muñecos, banners donde se relata la evolución de Braillín y los rostros contentos de los niños que pudieron tener el juguete.

Taller

Si bien Braillín llegó a unos 500 niños de diferentes partes del mundo -tras resultar ganador del Concurso Once (programa de sensibilización educativa de España)- significó una labor de más de quince años. Además, por primera vez reciben una propuesta local para fabricar el muñeco de forma masiva para que pueda llegar al ámbito local.

En este sentido, debido a que la confección del muñeco inclusivo se realiza de manera completamente artesanal, actualmente aceleran las gestiones para poder optimizar la producción y llegar a crear 300 muñecos.

Al respecto, una de las colaboradoras técnicas de la iniciativa, Andrea Sena, explicó a este medio: “Estamos gestionando a través del Ministerio de la Producción, y por orden del Gobernador, colaboración para que se pueda crear una pequeña empresa para fabricar el muñeco. De acuerdo a lo conversado, ellos entregarían parte de la materia prima que ella necesite y para eso nos solicitaron un plan de negocio donde se explicó todo lo que ella necesitaría para llevar a cabo la labor”.

En otras palabras, el objetivo futuro es que el taller pueda convertirse en un microemprendimiento, de manera tal que Braillín pueda llegar a más niños. Las reuniones continúan dándose, pero se trata de un proyecto avanzado.

Cabe destacar que el muñeco, en principio, está diseñado para futuros receptores del sistema Braille. Puede tratarse de niños ciegos o con alguna disminución visual que les obligue a aprender dicho alfabeto.

Cronología

En un repaso de los acontecimientos en el taller donde nació Braillín, Virginia Pérez recordó los inicios: “En el 2002 me tocó ser la maestra integradora de Virginia Portillo. Esa nena veía poco, cada vez menos, entonces, antes de que empiece primer grado los padres me contrataron para enseñarle Braille; finalmente aprendió en las vacaciones, antes de empezar primer grado. Se me ocurrió el muñeco porque los nenes siempre se interesan mucho en tratar de entender qué es lo que hace un niño ciego con los puntitos. Entonces en esa oportunidad se me ocurrió armar un proyecto para enseñarle a sus compañeros el Braille. Como eran chicos de seis años sabía que necesitaba un material didáctico especial, uno que llame la atención de los chicos. Ahí fue que hice la primera muñeca que se llamaba Braillita. Fue buenísimo porque todos querían ir al recreo con la muñeca”.

Con el tiempo ese proyecto se presentó, en el 2002, en el “Concurso Escolar Once” de España y desde entonces el primer muñeco que enseña Braille cobró relevancia internacional.

Desde esos años hasta la fecha, estiman que unos 500 niños obtuvieron el muñeco. “Se trata de una propuesta abierta a todos los que deseen conocerla, para más información nos pueden buscar en Facebook: Braillín Pérez”, sintetizó la docente.