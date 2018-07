Fede Cyrulnik llega con su obra “Animal” a Corrientes

Federico Cyrulnik llega a Corrientes para presentar su espectáculo “Animal” en el Teatro Juan de Vera. El show será el 28 de julio a las 21.30.

Por primera vez, los personajes de “Fede” Cyrulnikvez saldrán al escenario a improvisar y charlar con el público. Así, por ejemplo, el Teatro Vera recibirá a “el caniche”, “el golden”, “el callejero”, “el rottweiler” y “el gato”. El artista contará sus historias como sucede en los videos de “Si los animales fueran al colegio”, en otras historias.

El comediante con más de 350 mil seguidores en Instagram, 30 mil en Twitter y 100 mil en Facebook, arrancó el 2018 con un “Show acústico” de stand up y música. Con nuevo repertorio stand up, mucha música, improvisaciones y sorpresas, en este espectáculo 3.0 habrá participación del público.

En teatro: en 2003 Cyrulnik comenzó sus estudios en Andamio 90, se formó como actor y luego se preparó en improvisación en la Liga Argentina de Impro. Realizó 3 años de temporadas, y participó del mundial de impro en Italia en el año 2012. Realizó los estudios en stand up con Fernando Sanjiao y en Nueva York en el American Comedy Institute.

En Televisión: a partir de 2006 fue jefe de Contenidos, actor y guionista en Disney Channel (Zapping Zone Latinoamérica y The U-Mix Show) donde perfeccionó el humor trabajando en estilos como sketch, animación, títeres y manejo del vivo. En 2010, fue conductor y actor en Caja Rodante (canal 7) y La mesa amarilla (Construir TV, Encuentro y Paka Paka). En 2013, grabó 3 rutinas de stand up en Televisa (México), y en 2016 grabó su mejor stand up para Comedy Central.

En Redes: desde 2015, es uno de los instagrameros más creativos según diarios como Clarín, La Nación, y las revistas Brando, Para Ti y otras.