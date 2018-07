Finalizó el plesbicito a docentes universitarios: el 74,9% apoya no iniciar el segundo cuatrimestre

Desde el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) dieron a conocer el resultado del plebiscito realizado esta semana. Aseguraron que participó el 29,5% del padrón de docentes afiliados y no afiliados, y que el 74,9% expresó su apoyo a la profundización del plan de lucha mediante el no inicio del segundo cuatrimestre.

De acuerdo con un comunicado difundido por Codiunne, sus congresales trasladarán al congreso extraordinario de la Conadu la decisión de los docentes correntinos de apoyar la profundización del plan de lucha con el no inicio del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales.

También se impulsará en dicho ámbito que se aprueben estrategias para la intervención conjunta con sindicatos de la otra federación docente (Conadu Histórica, que cuenta con la adhesión local de Adiunne), federaciones y agrupaciones estudiantiles sumado al trabajo en las aulas para implementar la medida del no inicio de clases, estableciendo acuerdos para evitar el perjuicio al colectivo estudiantil y docente de las universidades.

En cuanto a los reclamos del sector, vienen planteando desde hace varios meses la necesidad de un aumento salarial del 25% (hasta tanto el congreso de la Conadu resuelva ratificar o modificar ese porcentaje); cláusula gatillo de actualización por inflación, jerarquización salarial del CCT, recomposición del Nomenclador, garantía salarial, regularización de docentes contratados y ad honorem, entre otros motivos.