La inversión extranjera creció 253%

Luego de un 2016 con niveles de inversión extranjera directa (IED) en mínimos históricos (USD 3260 millones), la Argentina triplicó la entrada de capitales productivos el año pasado y alcanzó los USD 11.517 millones, de acuerdo con el informe anual de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

De acuerdo con el organismo que depende de Naciones Unidas, el país registró el año pasado un incremento del 253% en su volumen de IED, luego de que en 2016, el primer año de Mauricio Macri como presidente y tras la salida del cepo, estuviera afectado por un incremento en la remisión de utilidades, no sólo las de ese año, sino también el acumulado en los años anteriores- que afectó la inversión.

"La Argentina volvió a la normalidad, ya que tuvo un nivel de inversión similar a lo que ha tenido en los últimos años", indicó Miguel Pérez Ludeña, oficial de asuntos económicos de Cepal.

"La IED es aquella donde el inversor tiene un poder de decisión en la empresa; es decir, no es el inversor que compra acciones o bonos. Por lo tanto es menos volátil, y más estable que la financiera. En la Argentina, la mitad de IED es reinversión de utilidades, no es dinero nuevo. Esto hace prever que no se esperen grandes cambios con los niveles de inversión para este 2018", agregó Pérez Ludeña.

A nivel regional, sin embargo, la IED cayó un 3,6% y totalizó USD 161.673 millones, según el índice difundido hoy en la Ciudad de México por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Esta tendencia declinante se mantiene hace años, con una baja del 20% en el total de IED entre 2011 y 2017.