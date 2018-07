Mercedes: en el 186° aniversario, Valdés reestrenó Caps y Sánchez solicitó recursos

Mercedes conmemoró ayer el 186° aniversario de su fundación, por lo que hubo varias actividades durante la jornada, cuyo epicentro fue el acto y desfile en el sambódromo municipal, donde en su discurso la Intendente planteó una serie de reclamos a la Provincia y el Gobernador aludió a las inversiones que su gestión ejecuta en la ciudad y el departamento e instó a la unidad. Autoridades provinciales además inauguraron refacciones en un Caps (ver aparte).

Tras los saludos y signos protocolares, la intendente, Elvira Sánchez y el gobernador, Gustavo Valdés expresaron sus mensajes. En primer lugar, la Jefa comunal agradeció la visita del primer mandatario provincial, y dijo que “tenemos mucho para trabajar, por eso lo quiero invitar a compartir metas y buscar juntos las obras que den una mejor calidad de vida a mis vecinos.

Como representante de los mercedeños me es necesario solicitarle el depósito de los fondos cobrados por la Dpec y destinados al alumbrado público, puesto que, desde que Víctor llegó a la Municipalidad no lo recibimos”.

También detalló que “tampoco recibimos la partida de alimentos secos, ni de leche pertenecientes al Plan Federal de Alimentación, son mercaderías enviadas por el Estado nacional a las provincias para ser repartidas a los municipios. Estas no llegan a Mercedes, por lo que debemos costear desde la Municipalidad los gastos de cada comedor barrial al que asisten centenares de niños de escasos recursos, con un alto grado de necesidades básicas insatisfechas. La inversión cada vez es mayor, pero entienda usted que no podemos dejar de lado esta situación que crece cada vez más debido a la realidad económica que atraviesa el país”, sostuvo.

Por otro lado indicó que “me hago eco de los vecinos que viven en la margen del arroyo Las Garzas para solicitarle que se concrete la segunda etapa de limpieza del mismo. Además de la adecuación de los puentes, ya que retienen la flora acuática complicando el curso del agua.

Hace más de un año hemos firmado con el Gobierno provincial un convenio para pavimentar seis cuadras de la calle Rivadavia desde avenida Lavalle hasta avenida Paraguay Chiro, le solicito se acelere el inicio de las obras. Es una arteria muy importante, que una vez pavimentada ayudará al tránsito de nuestra ciudad”, enfatizó.

En cuanto al parque industrial manifestó: “Solicitamos la devolución del mismo a sus verdaderos dueños: los mercedeños”. Y adujo que “de este modo poder tramitar la instalación de nuevas empresas e industrias y generar mano de obra genuina para nuestros ciudadanos”. Seguidamente recordó que “lo mismo sucedió con la obra del Centro de Interpretación ubicada en el acceso Oeste de nuestra ciudad, la que fue construida con fondos del Plan de Inversiones para el Desarrollo del Iberá y están destinadas para que los municipios puedan promocionar turísticamente el Iberá y su riqueza natural. Aquí, en la principal puerta de acceso al Iberá, tenemos en esa construcción ubicada a la Oficina de Flora y Fauna, sabrá usted explicarme de qué modo esta repartición provincial promociona al Iberá desde ese lugar”.

Compromisos

Al tomar la palabra, Valdés dijo “yo no tengo un discurso armado, les vengo a hablar con el corazón, acá está el compromiso, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mercedes”. A lo que agregó: “Estoy parado ante ustedes con tan sólo seis meses de Gobierno. Les vengo a decir que está, como siempre, el compromiso del Gobierno de la provincia de Corrientes, y en mi gestión vamos a seguir estando, acompañando al pueblo de Mercedes”.

“Es mi tercera vez como Gobernador en esta localidad, no es la primera vez que estoy. En la primera oportunidad, inauguramos reformas y refacciones en ocho establecimientos educativos. En la segunda, inauguramos instalaciones y refacciones en tres instalaciones deportivas”.

Subrayó que “entre lo que invertimos y vamos a invertir acá son 1.100 millones de pesos y lo hacemos desde la convicción de que todos somos correntinos. Que tenemos que dejar lado cuestiones que no aportan, que son estériles”.

Invitó a que “tenemos que convocar a la unidad del pueblo correntino, a eso que dice nuestra bandera: patria, libertad y constitución, que es buscar las cosas que nos unen. Pedimos que los correntinos no estemos mirando nuestras diferencias y comencemos a mirar nuestras coincidencias”, reflexionó.