Nueva reunión entre gremios y Educación

Se concretará hoy, a las 10, en la sala de situaciones del Ministerio de Educación una nueva reunión entre funcionarios de la cartera educativa y representantes de los distintos gremios. Volverán a tocar temas vinculados al Nivel Superior.

Se espera la presencia de los voceros de Acdp, UDA, Sadop, Amet y MUD (el único gremio que no participa es Suteco), para abordar junto con los responsables de área distintas cuestiones relacionadas al Nivel Superior, como las reducciones de horas y que no se pagan como corresponde.

“Se conformaron distintas comisiones que tratarán las problemáticas de cada nivel con el propósito de que no se dilate el tratamiento de los temas y se acordó que se buscarán resolver este año”, explicó el vocero de MUD, Juan Carlos Kuroki, respecto a la decisión tomada en conjunto con la cartera educativa en la primera reunión concretada hace dos semanas.