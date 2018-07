Robaron vehículo por calle Ex Vía y en la zona “limpiaron” otro rodado

Dos hechos de inseguridad contra vehículos sucedieron entre la tarde del miércoles y la mañana de ayer, a escasas siete cuadras de distancia. Uno de los hechos, ocurrido ayer, fue denunciado por César Amarilla, a quien le sustrajeron su auto, un Volkswagen Up, que apareció a la siesta cerca de la Rotonda de la Virgen.

El otro hecho aconteció el miércoles alrededor de las 16.30 por avenida Alberdi y Doctor Castillo, Ex Vía, donde rompieron uno de los vidrios de un Ford Ka y se llevaron cuantiosos elementos que pertenecen a un docente llamado Omar Melis.

El caso de Amarilla, reveló que dejó estacionado su auto por Lisandro Segovia casi Lavalle, cerca del Mercado de Productos Frescos. A la mañana se encontró con la desagradable sorpresa de que no estaba. Contó que ante la situación “fui a Tránsito y me dicen que ninguna grúa llevó el auto y fui a hacer la denuncia a la Comisaría Tercera. Nunca tuve problemas con el auto ni con ningún vecino, suelo dejar por calle Lavalle” dijo ante Fm Radio Dos. Y agregó que “está lleno de vehículos la cuadra”.

En horas del mediodía apareció el coche en inmediaciones del Mercado de Concentración, cerca de la Rotonda de la Virgen.

En otro orden de cosas, el otro delito, fue denunciado ante la Comisaría Segunda por el profesor de Educación Física Omar Melis. La víctima contó a El Litoral que estacionó su auto unos minutos porque bajó a hacerse una sesión de kinesiología.

Motochorros le rompieron una de las ventanillas de su auto. “Lo más valioso que me robaron fue un par de camperas que estaban sin uso”, aunque “lo que más me dolió fue una mochila donde tenía pen drive con proyectos valiosos de mi trabajo y otras documentaciones que son de las escuelas”, indicó el docente que ejerce en la Uocra y la Beltrán, entre otros.

Se mostró muy indignado con lo ocurrido ya que “las cosas que se llevaron no tienen valor monetario, sí me afectaron laboralmente”, admitió.