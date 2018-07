Se inscribieron 8.500 personas para el sorteo de las 350 viviendas de Santa Catalina

Tras la prórroga otorgada por el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) en cuanto al plazo de inscripción para que puedan participar del sorteo de las 350 viviendas de Santa Catalina, desde la entidad informaron que el padrón actual de las personas que participarán del sorteo está conformado por aproximadamente 8.500 personas.

Cabe considerar que desde el Invico también solicitaron la semana pasada al Gobierno nacional la construcción de 50 unidades habitacionales más, por lo que la cifra de 350 podría incrementarse y, en consecuencia, el sorteo podría implicar 400 nuevos hogares.

Asimismo, desde el Instituto de Vivienda de Corrientes aclararon que todavía no hay fecha definida para el sorteo de las 350 viviendas de Santa Catalina, aunque prevén hacerlo lo más rápido posible. “La intención es que se pueda hacer en el transcurso de julio”, expresó el interventor del Invico, Julio Veglia.

Cabe recordar que el primer grupo de viviendas construidas a través del Procrear todavía no fueron adjudicadas y no hay definiciones oficiales al respecto. Las construcciones están casi terminadas, pero el predio sigue deshabitado tras varios anuncios fallidos.

El avance de las 678 viviendas y la fecha estimativa de entrega fue cambiándose conforme pasó el tiempo. Uno de los primeros anuncios había sido para finales de 2016, pero finalmente la empresa que trabaja allí pidió una prórroga. De esta manera, se estipulaba que en el primer trimestre de 2017 las casas ya estarían habitadas, situación que hasta el momento no se produjo por las demoras que hubo en materia de servicios en las unidades habitacionales.