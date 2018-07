“Tergiversa todo”, planteó una edil tras las acusaciones que Lesieux realizó en una carta

La ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux está detenida desde el pasado 9 de febrero en la alcaidía de Curuzú Cuatiá. Desde allí envió una carta a un periodista en la que insiste en que no cometió irregularidades en la administración de fondos nacionales enviados para la Comuna, cuestionó el accionar de la Justicia, de tres ediles e inclusive realizó acusaciones contra la presidenta del recinto, Elisa Fernández, quien consideró que “tergiversa todo” y refutó los distintos planteos realizados por quien estuvo al frente del Ejecutivo hasta diciembre del 2013.

Hace una semana, en el programa Rompecabezas de radio Barcelona, emitieron una entrevista realizada a una de las hijas de Lesieux. En aquella oportunidad, relató las dificultades que atraviesa junto con sus hermanos luego de que la ex intendenta fuera detenida y anunció que su madre le concedería un reportaje a la citada emisora.

Y si bien el medio radial ya solicitó autorización de la Justicia para realizar la entrevista, Lesieux ya envió una carta dirigida a quien conduce el programa, José Canteros.

En la primera parte del mencionado escrito, además de señalar cómo considera que se inició la causa y cuestionar la decisión judicial a través de la cual fue imputada, al igual que otros funcionarios, de asociación ilícita.

En ese sentido, continúa que “luego no sólo de más de dos años, sino que ya con más de cinco meses de detención, aún no se resolvió nuestra situación procesal, por lo que no podemos defendernos, dado que aún no sabemos cuál es el delito”.

Mientras que en otro párrafo de su carta insiste con que las casas están hechas y que tres concejales de la localidad se contradijeron en sus dichos cuando declararon en la causa judicial.

Al mismo tiempo, acusa a la presidenta del Concejo Elisa Fernández, tanto de haberse burlado de sus hijas cuando pidieron disponer de la obra social como así también de mentir cuando dijo que ellas fueron a solicitar el pago de las dietas de su cargo como concejal. Teniendo en cuenta en este punto que la ex Jefa comunal, el pasado 10 de diciembre, juró como miembro del cuerpo deliberativo.

Pedidos

“Tergiversa todo, es lo que siempre hace”, expresó Fernández al ser consultada por El Litoral. En este contexto, explicó que “después de asumir ella (Lesieux) me pidió una constancia de que asumió como concejal para presentar en el Ioscor y se lo brindé sin inconvenientes”.

Tras lo cual continuó “y con respecto al pago de las dietas, tengo la copia del poder que ella le otorgó a sus hijas para que pudieran cobrar supuestamente su sueldo. El tema fue analizado en el recinto porque ella en todo lo que va del 2018 nunca acudió al recinto, primero porque estaba prófuga y luego detenida. Se sometió a votación y la mayoría consideró que no correspondía que se le abonara la dieta”.

“Esto también consta en acta. Es mentira que no intentó cobrar las dietas pese a que desde diciembre no va al Concejo”, acotó Fernández.

Funcionaria

“No tengo ningún problema con ella. Si, al igual que otros concejales, aportamos pruebas no es porque ella sea mujer sino porque como funcionaria le falló a una localidad que le abrió las puertas y confió en ella”, aseveró la presidenta del recinto municipal a este medio gráfico. Asimismo, remarcó “tampoco tengo nada en contra de sus hijos. Acá la única responsable de las dificultades que puedan atravesar, es ella. Si ella ejercía correctamente la función pública, no existirían causas judiciales y no estaría detenida”.