Desestiman posibilidad de reforma electoral y analizan desdoblar elecciones 2019

El oficialismo provincial salió a desestimar una posible reforma electoral debido a los plazos y el contexto actual. En ese marco, de cara a 2019 se barajan dos posibilidades: legislativas en julio o unificar el cronograma y votar con las presidenciales.

El senador y ex gobernador Ricardo Colombi aseguró ayer a Radio Dos: “Este año es muy difícil avanzar en una reforma electoral, no dan los plazos para llegar al año que viene. Es complicado hay que hacerlo desde 2021”.

“Tenemos que discutir con Nación hasta la conformación de padrones, de circuitos”, dijo pese a que en 2013 se avanzó con la creación de un circuito electoral para Pago de los Deseos y Colonia Pando, en tiempo récord.

El senador además reveló que el Gobierno analiza desdoblar las elecciones 2019.

“Se puede votar en julio o en octubre, en julio hay fortalezas y debilidades, y en octubre también, en julio se vota con un sistema y en octubre con otro”, explicó el ex gobernador.

Señaló además que “creo que es necesario seguir consolidando el espacio que es una alianza de gobierno, para tener más gobernadores e intendentes, debemos verlo así”.

“En elecciones de medio tiempo veo muy bien a ECO+Cambiemos, cada vez está más ampliada su presencia, con adhesiones políticas ampliadas, ECO+ Cambiemos vino para quedarse en Corrientes”, agregó.

Las declaraciones del ex mandatario serían una confirmación de que una reforma electoral es inviable pese a las intenciones del gobernador Gustavo Valdés, quien había dado el puntapié inicial para discutir sobre el voto joven y la paridad de género en plena convención del radicalismo.

La oposición celebró el anuncio de Valdés e inmediatamente presentó varios proyectos reformistas, que no verían luz.