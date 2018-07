Docentes se reunieron con la ministra y reiterarán pedido de mejora salarial

Representantes de cinco sindicatos docentes se reunieron ayer con la ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, para avanzar con las conversaciones de la mesa pedagógica- laboral. Si bien calificaron el encuentro como positivo, los sindicalistas informaron que continuarán con el pedido de mejora salarial, al considerar insuficiente la mejora anunciada el martes por la Provincia.

El cónclave tuvo lugar ayer en el Ministerio de Educación de la Provincia. La titular de la cartera encabezó la última reunión de trabajo, previo al receso invernal. El tema que los convocó fue la educación superior, ámbito del cual se contempló distintas problemáticas como la caja curricular, los interinatos, entre otros puntos. Por la parte sindical estuvieron representantes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) y el Movimiento de Unidad Docente (MUD).

Esta fue la última reunión, previo a las vacaciones de invierno. Anteriormente, los gremios y las autoridades educativas avanzaron sobre temas relacionados con el nivel secundario. Precisamente, producto de una de las demandas del arco sindical fue la normalización de las Juntas Educativas del nivel medio. Las conversaciones laborales y pedagógicas se retomarán el 9 de agosto. Aún resta avanzar en las problemáticas relacionadas con la primaria.

“Hoy fundamentalmente se ha traído desde la dirección de Educación Superior, las respuestas a las inquietudes que había planteado el arco gremial”, expresó ayer la ministra respecto de la mesa de trabajo. Sostuvo que “el balance fue muy positivo y es la continuidad de la primera reunión, en la cual habíamos coincidido en seguir con esta mesa de gestión de Educación Superior”.

“También subsanamos temas que surgieron en la oportunidad y asumimos nuevos desafíos, para poder seguir mejorando la calidad educativa en el nivel Superior y en los niveles en que el impacta”, manifestó la funcionaria provincial.

De la reunión participaron los directores de Recursos Humanos del Ministerio y de Información Estratégica del área de Gestión Educativa para poder relevar algunos trámites pendientes. Por otro lado, se avanzó en la implementación del sistema de asignaciones, a través del área de Gestión, a partir de agosto, para los docentes del nivel Superior. “Dado que esto ya se viene trabajando con los institutos, los rectores han visto con buen agrado este sistema”, indicó la titular de la cartera educativa.

Benítez, a su vez, informó que “la próxima reunión se realizará el 9 de agosto y la temática será una mesa de gestión con el área de Educación Inicial y Primaria, de la que participará el flamante cuerpo colegiado del Consejo General de Educación con la totalidad de su vocales”.

“Todo es positivo porque buscamos que cada problema se atienda y ninguno dejó de considerarse. No se dejó nada para el año que viene”, expresó a la prensa el secretario general de MUD, Juan Carlos Kuroki.

“Es una reunión positiva porque es una continuidad de la anterior, estamos satisfechos porque trabajamos firmemente respecto a la garantía laboral de los docentes interinos”, expresó Juan Nogueira de Amet. Es que uno de los principales pedidos era garantizar la estabilidad laboral de los docentes del nivel superior.

Por otra parte, el referente sindical también consideró necesaria la Ley de Educación Provincial, con media sanción de Diputados. Uno de los focos es mayor representatividad en el Consejo General de Educación, como así, una mayor contención para los niños y niñas en las escuelas.

Además de Kuroki y Nogueira, también participaron por parte del arco sindical, Juan Carlos Christiani, de UDA; Emilce Gea, de Acdp; Pedro Sánchez, también de MUD, y Sergio Sánchez, de Sadop. Unicamente Suteco no llevó representante al cónclave. Esto se debe a que no fueron convocados porque no habían participado de la firma del acuerdo con el Gobierno de la Provincia en marzo pasado.

Desde dicho sindicato, a su vez, señalaron que el anuncio salarial del Ejecutivo Provincial del martes pasado representa menos de 800 pesos en el bolsillo para un cargo docente testigo, y sumaría el 20 por ciento de mejora a fin de año cuando la inflación llegará al 35 por ciento anual. Además, reclamaron que “gran parte de lo anunciado representan más montos en negro para el salario que, desde Suteco, hace tiempo se pide que pasen todos al básico. Y que el salario inicial docente sigue estando casi 5.000 pesos por debajo de la línea de pobreza definida por el Indec”.

Sin embargo, Suteco no estaría solo con este reclamo. Ayer el representante de Amet, gremio dialoguista por su cercanía con la Vicegobernación, anticipó que el anuncio es al menos “insuficiente”.

Nogueira adelantó a la prensa que en los próximos días el arco gremial docente volverá a presentar una nota al Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes “para rediscutir un reajuste salarial, en función de los índices inflacionarios para este año, considerando que el interanual está alrededor del 28 por ciento y nuestros salarios tendrán un aumento del 17 por ciento”.

“La cuestión salarial docente es realmente una preocupación. Nosotros entendemos que el anuncio del Gobernador no tiene nada más que ver con lo que hemos acordado a principio de año y que eso ya estaba pactado juntamente con el aumento de octubre”, dijo a Radio Dos el sindicalista.

Para los docentes se anunció un aumento al básico de 300 pesos y de 550 pesos para el Fondo Compensador Docente (FCD) en julio. En octubre se aplicará igual monto al básico y 350 pesos al FCD. También percibirán el aumento remunerativo del plus de 4.500 pesos.