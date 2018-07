Es oficial: Mauro Zárate fue presentado como nuevo jugador de Boca

Después de tantas idas y vueltas, de opiniones, críticas y hasta amenazas, la operación se cerró y Mauro Zárate ya es jugador de Boca. Desde el club lo presentaron ayer a la mañana, con su primera foto vestido con indumentaria del Xeneize.

La historia del pase de Mauro Zárate de Vélez a Boca amerita un novela entera, llena de capítulos jugosos: el regreso heroico desde Dubai, la recepción que le dieron los hinchas en el estadio Amalfitani, la salvada del descenso del equipo de Gabriel Heinze, los rumores de Boca, su confirmación de continuidad en Vélez, la repentina salida del predio, las amenazas, su llanto ante las cámaras, la pelea con su familia, la revisión médica y la firma en el Xeneize.

"Traidor, te odio": el grito que se escuchó en medio de la entrevista a Mauro Zárate. Todo eso pasó en los últimos meses, pero en especial en los últimos días. Hasta que Boca, ayer a la mañana, parece ponerle un punto final a la historia. El delantero fue presentado oficialmente como jugador del equipo de La Ribera, ya luciendo indumentaria azul y oro. El club lo anunció desde su cuenta de Twitter, con una breve pero conciso texto: "Bienvenido, Mauro".

El delantero ex Lazio e Inter, entre otros, es el tercer refuerzo confirmado de Boca. Antes ya habían anunciado los desembarcos del defensor central Carlos Izquierdoz y el delantero colombiano Sebastián Villa. Zárate firmó su contrato en el predio Pedro Pompillio y el área de prensa del club le manifestó que está "con muchas ganas y con mucha expectativa". "Espero hacer las cosas bien y poder ayudar para seguir ganando cosas. Al equipo lo vengo siguiendo y lo conozco. Espero poder ayudar desde mi lugar para seguir consiguiendo cosas", agregó.

“El hincha de Boca me conoce como jugador. La madurez siempre ayuda y mejoré muchas cosas. Antes, quizás por joven o poca experiencia, cometía errores. Son cosas que ahora uno no las repite”, analizó en cuanto al momento de su carrera en que llega a la institución.