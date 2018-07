Fuerte acusación de la UCR a Carrió tras su chicana

Elisa Carrió volvió a quedar en el centro de la polémica. Luego del furcio en la Cámara de Diputados a favor de que se “mantengan las coimas” durante este Gobierno, la diputada oficialista se despachó contra los radicales.

De gira por Entre Ríos, la jefa de la Coalición Cívica acusó a sus socios políticos en Cambiemos de misóginos y le marcó la cancha en la previa a las elecciones. “Si gana Macri, gana la República y gano yo. Y yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés habría una interna, y yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la Alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos”, dijo Carrió con tono severo y gesto parco, lo que despertó las risas y aplausos de la platea que la escuchaba atentamente. “¿No es así Benedetti?”, agregó luego al dirigirse al diputado de la UCR que la acompañó sobre el escenario.

“Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera, es divino. Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, añadió la legisladora.

El entrerriano Benedetti minimizó los dichos y aseguró que este nuevo episodio será recordado como una anécdota. “No es nuevo que la doctora Carrió tiene problemas con la Unión Cívica Radical. A mí me parece que responde a algún resentimiento o algún problema que haya tenido en otra época, en su juventud, porque hizo referencia también a cuando ella en la organización partidaria se ocupaba de servir empanadas”, dijo el diputado al canal América.

“Yo le sacaría dramatismo a este tema, no pude escuchar el audio, pero ayer estaba presente. Creo que todas las personas en la Argentina, los que la aceptan los que no la aceptan, los que la quieren y los que no, conocen a la doctora Carrió. En una hora de monólogo la verdad que dice un montón de cosas, muchas importantes, y otras que están en la anécdota, incluso de broma”, consideró.

Comunicado

“Somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal, ni un liderazgo mesiánico”, sostuvieron.

La frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición. Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente. Por nuestro compromiso con la coalición Cambiemos, de la cual somos fundadores, y por el futuro de la Argentina, le pedimos a Elisa Carrió que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya.

La respuesta no puede ser “ya sabemos cómo es Carrió”. La respuesta es respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de gobierno que ella pretende destruir. Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno Nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja.