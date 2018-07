Investigación por el deceso de una joven madre y una emotiva despedida en un portal de noticias

Tras el deceso de una joven oriunda de Perugorría presuntamente como consecuencia de un aborto, un fiscal de Goya se presentó el último jueves en el hospital de la última ciudad citada para iniciar una investigación de oficio. “Acudí para tratar de contribuir con el esclarecimiento del hecho. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, debido a algún problema de salud u otra circunstancia pudo haber tenido un aborto espontáneo”, expresó el letrado consultado por este diario. Tras lo cual aclaró: “Pero al dialogar con las autoridades sanitarias me referenciaron que la joven vino derivada de Perugorría y por cuestiones de jurisdicción remití la información a la Fiscalía de Curuzú que es la que tiene competencia en esa zona”.

Precisamente, en esa dependencia judicial estarían ahora abocados a investigar para determinar qué ocurrió.

En paralelo, a través de las redes sociales, ayer se compartió la publicación de un portal de noticias “Nuevas voces” en la cual expresaron una despedida muy especial para la joven madre. “La Andy, ojos negros profundos, callada, de modales suaves y flaca. En algún momento le daba a las selfies, como gustan las chicas. Y luchaba por el proyecto para sus hijos, desde la pobreza, la de bien abajo”, comienza diciendo el escrito.

Tras lo cual continúa: “No pidió ayuda, no quiso molestar. Nunca se sabrá por qué no la pidió. Es que cansa pedir, aunque siempre o a veces haya alguien que ‘hace el aguante’”. Pedir una ayuda es molesto, pedir muchas ayudas es como pedir vida, y es más molesto. Y llega un momento en que agota y tomás la decisión de jugártela como aprendiste en la vida, a todo o nada y en la condición de pobre, de humilde lo más probable es que sea nada. No es el tiempo de los pobres, todo lo contrario”.

“Su vida no fue fácil. Aún así, era muy capaz, terminó el secundario y tuvo un breve paso por la Facultad de Periodismo de la Unlp”, indicaron, al mismo tiempo agregaron que “después de decidirse a volver a su Corrientes querido, la vida rumbeaba para acomodarse. Amaba a un chico, como amó a otros y había llegado a formar, en casi dos años, una relación respetuosa, basada en el amor y el cuidado mutuo y el proyecto familiar que tanto había deseado desde niña”.

Y tras hacer referencia a su actual pareja y sus dos hijos, manifestaron “se fue Andrea, cuánta injusticia, ahora que encaminaba su ansiado proyecto de familia. Se fue la Andy, la amiga de Ro, de Norma, de Eva y de tantas chicas cuando vivió en La Plata, entre el 2011 y el 2016”.

“No llegaste a la ley Andrea, la ley por la que pelean las chicas del pañuelo verde, que te caían bien, pero ‘eran de otro pensamiento’ decías, las veías tan libres que las admirabas y a la vez te sentías lejos de ellas”, destacaron en el escrito que concluyeron con “desde dónde estés ahora, dejanos que te lloremos. Y te vamos a llorar el resto de nuestra vidas. Te despedimos como la luchadora que eras. Hasta siempre”.