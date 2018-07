La extinción de los dinosaurios

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

Todo comenzó en los lejanos días del Período Jurásico, hace unos 230 millones de años, cuando la vida se había asentado ya sobre la tierra firme. El mundo de aquellos tiempos estaba cubierto por selvas tropicales formadas por helechos gigantes y palmeras. Los reptiles ya eran viejos y los dinosaurios, en hordas ululantes, recorrían los recién nacidos continentes, como verdaderos amos y señores del planeta.

Algunas especies comenzaron a trepar los árboles, otras a desarrollar alas en un proceso de cambio que derivaría en los primeros dinosaurios que volaban, como el Pteranodón. Desde que fueron descubiertos los primeros huesos fósiles de los grandes animales desaparecidos, la mente humana trató de buscar explicaciones al porqué de la desaparición de bestias tan extrañas y gigantescas. Algunas de esas hipótesis pertenecen al campo del mito y la ficción y a otras les faltaban datos para confirmar las hipótesis. La pregunta clave es ¿cómo y por qué se extinguieron los dinosaurios? La fascinación y el misterio se daban la mano.

Hacia el año 1950, la mayoría de los paleontólogos coincidía en la idea de que los dinosaurios habían sido víctimas de un violento e inesperado cambio de clima, pero no se ponían de acuerdo en si habían desaparecido porque la Tierra se volvió más fría o más caliente. Pero posteriores investigaciones demostraron que en los últimos 450 millones de años hubo cinco grandes extinciones en masa de especies animales. La mayor catástrofe no fue la que puso fin a los dinosaurios, sino una ocurrida precisamente al iniciar estos su aparición, entre los períodos Pérmico y Triásico, hace 245 millones de años, cuando se extinguió el 90 por ciento de las especies vivas. En los últimos años se comprobó que, en un yacimiento fósil del período Cámbrico, hace 530 millones de años, vivían animales invertebrados sin ningún parentesco con las especies animales actuales. Este hallazgo fue más que importante para los estudios posteriores de las distintas teorías sobre la extinción de los dinosaurios.

Las teorías más corrientes sobre la evolución orgánica tendían a buscar motivos puramente biológicos para la desaparición de grupos enteros de especies. Los paleontólogos actuales aceptan que las crisis en la historia de la vida pudieron tener otras causas: cataclismos geológicos o extraplanetarios, como el impacto de meteoritos provenientes de las profundidades del espacio. En ambos casos con consecuencias brutales para la vida y la ecología de la Tierra en su conjunto. Algunos especialistas sostienen que de no haber mediado esas grandes catástrofes, no habrían aparecido o no habrían evolucionado nuevos grupos biológicos. De acuerdo con esto, los mamíferos pudieron eclosionar en forma abrupta, al terminar el período Cretácico, única y exclusivamente porque los dinosaurios se extinguieron. Si no hubiese sido así, otra sería la historia, y no estaríamos nosotros para contarla. La contarían los dinosaurios inteligentes…

Distintas teorías

Entre las teorías más aceptadas respecto de la extinción de los dinosaurios, figura en primer lugar la de un meteorito gigante que impactó contra el planeta y causó la hecatombe. El cielo se oscureció y del firmamento cayeron rayos, rocas y una especie de lluvia negra. Pesadas nubes de humo, hollín y gases venenosos se extendieron por toda la Tierra. Esto habría causado la desaparición de todo tipo de vida sobre el planeta. Otra teoría, aunque menos aceptada es la que dice que una inmensa erupción volcánica ocurrida al sur de la India, y que tapó al sol durante meses, habría causado la extinción de distintas especies animales y vegetales.

Otra más sostiene que una glaciación mató a los dinosaurios, algunos estudiosos y paleontólogos pensaban que el frío habría sido fatal para estos gigantescos animales, que no pudieron resistir y perecieron. Hoy esta es una hipótesis con pocos defensores. Otras afirman que un sol fulgurante, sequías, planicies desérticas y calor insoportable fueron un escenario donde los dinosaurios no habrían podido sobrevivir.

Los dinosaurios carnívoros, entre los que se destaca sin duda el Tiranosaurio Rex, eran los mayores predadores de las especies más chicas y también de los dinosaurios herbívoros, cuya única alimentación eran las hojas de las plantas. De acuerdo con fósiles encontrados en las distintas épocas y en distintas partes del mundo, un Tiranosaurio Rex adulto pesaba unos 12.000 kilos promedio y podía llegar a medir unos 10-12 metros de altura. Una verdadera máquina de matar. No le iban en zaga en cuanto a ferocidad los Velociraptors, más pequeños, que acostumbraban a andar en grandes manadas, adoptando el comportamiento de caza grupal para someter a sus víctimas.

Otra especie temible era el Triceratops, que tenía tres cuernos en la cabeza y podía llegar a pesar unas 10 toneladas. Entre las especies volantes se destacaba el Pteranodón, de grandes dimensiones. Todos los dinosaurios desarrollaron garras, picos y cuernos sumamente filosos, especialmente los carnívoros, que los usaban habitualmente para descuartizar a sus presas.

Los dinosaurios herbívoros desarrollaron un amplio repertorio de estrategias defensivas para escapar de los carnívoros, velocidad al correr, colas y espaldas con púas para defenderse de los ataques. Pero nada de esto los salvó a ninguno de la extinción masiva ocasionada por el impacto de un gigantesco meteorito, teoría aceptada por la mayoría de los científicos, que habría caído, según cálculos, en la actual zona del Golfo de México, hace unos 65 millones de años. Se cree que el asteroide habría tenido unos 10 kilómetros de diámetro y provocó un cráter de unos 240 kilómetros de ancho sobre la superficie del planeta.

Los científicos que no aceptan esta teoría manifiestan que no hay ningún lugar en el planeta donde se pueda ver el cráter provocado por el impacto, que debió ser enorme. Otros son partidarios de culpar a la lluvia ácida de la extinción de estos animales y algunos, los menos sostienen que los dinosaurios cumplieron su ciclo sobre el planeta o simplemente se cansaron de vivir.

Una última hipótesis sostiene que estos animales habrían sido víctimas de su propio tamaño: alcanzaron proporciones tan gigantescas, que la evolución se habría detenido y sobrevino su fin. Pero esta teoría se derrumbó en los últimos años, cuando se pudo determinar que las bestias prehistóricas habían vivido y evolucionado a lo largo de millones de años, por lo tanto, la presunción de su incapacidad para adaptarse al medio, quedó sin ningún sustento. En fin, distintas teorías que tratan de explicar su desaparición a lo largo de las distintas épocas.