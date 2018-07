La inconveniencia de trasladar a Corrientes la práctica de las Paso

Por Mario A. R. Midón

Constitucionalista.

Especial para El Litoral

A través de un proyecto de ley, el diputado provincial Ernesto Mexner propone trasladar a Corrientes el modelo electoral de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias vigente en el orden nacional desde 2011, procedimiento a través del cual se proclaman los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores. (Ver El Litoral del 2/7/18)

Recordamos que las características salientes de la práctica la exhiben como patrón electoral en cuya virtud en cada provincia y la Capital Federal, en un mismo día toda la ciudadanía, por sufragio obligatorio y secreto, concurre a votar en la interna de candidatos de todos los partidos políticos en condiciones de presentarse a las elecciones. Por eso lo de la simultaneidad.

Es abierta, porque si bien la designación de precandidatos es facultad reservada a los partidos políticos, pueden presentarse a ella como precandidatos todos los afiliados de cada partido que satisfagan requisitos mínimos. Además, cada expresión política puede proponer tantos candidatos como crea conveniente para un mismo cargo.

Esos comicios en los que se eligen a los candidatos que cada partido ofrecerá a la ciudadanía en ocasión de las elecciones generales, revisten la entidad de obligatorios, porque los ciudadanos tienen el imperativo de emitir su voto como en cualquier otra elección.

En el terreno teórico, los partidarios del mecanismo aducen como ventajas el hecho de que siendo el ciudadano quien elige a los candidatos, ese votante tendrá la sensación de que ellos no han sido impuestos por los partidos.

También que, como los resultados de la interna influyen en la elección general, las dirigencias partidarias se verán obligadas a presentar precandidatos que atraigan a la masa ciudadana y; herramienta apropiada para quebrar la capacidad oligárquica de las asociaciones políticas, en lo que hace a selección de candidaturas.

Las Paso, como se la denomina, nacieron en la Argentina como instrumento para oxigenar la vida política de los partidos con la opción de que ellos ofrecieran diversidad de ofertas electorales a los ciudadanos en cada una de las categorías y con precandidatos que pudieran reflejar las distintas propuestas e ideas. Pero, por la vía del hecho consumado, la idea central que primó en los partidos políticos fue la de “Candidatos Unicos”, con resultados que sirvieron como una gran encuesta nacional que permitió vigorizar a las expresiones que pueden luchar por “el voto útil” para llegar a una segunda vuelta.

Por otra parte, la simultaneidad y obligatoriedad convirtieron a las primarias abiertas argentinas en lisa y llana elección general que funcionó como una verdadera primera vuelta. Por esa razón, los partidos se apuran a decidir sus candidatos con la debida antelación, potenciando sus chances con candidatos únicos que evitan la dispersión de votos. Ello así, pues a partir de la noche de la elección primaria abierta y en días subsiguientes, todos los medios de comunicación informan cuál fue el precandidato que sacó más votos entre todos ellos. Como se dijo hasta el cansancio tras los últimos procesos electorales nacionales, la interna abierta, con las características señaladas, se convierte en una “gran encuesta nacional”.

Por consiguiente, si las encuestas de opinión que hacen las consultoras influyen en el electorado, ¿cómo no va a influir una “gran encuesta” que surge del voto obligatorio de la ciudadanía y que además se realiza en forma simultánea en todo el país?

Asimismo, la imposibilidad de hacer cambios en las fórmulas ganadoras con posterioridad a las primarias también desalienta a que se presenten distintos precandidatos. Y, para completar el cuadro de deficiencias, todos los precandidatos de los distintos partidos o alianzas deben presentarse a las elecciones primarias, aunque no haya otras listas. O sea que el comicio se hace, aunque no haya internas en el partido de que se trate. La más de las veces son elecciones contra nadie, a lo sumo contra la estadística y para compararla con otros procesos, pero no para el objeto central de todo acto eleccionario que es la libre elección.

Se objeta, además, el costo que producen dos elecciones, una interna y otra general, como innecesaria y significativa erogación para el Estado.

Lo cierto es que la experiencia que ha dejado la entronización de las Paso no es de las mejores. Entre otras cosas, porque como lo tenemos dicho, los partidos políticos, eligen per se a sus candidatos a presidente y legisladores, razón por la cual, en la generalidad de los casos, en esas elecciones no se eligió a nadie, acontecimiento que vació de objeto el sentido del acto.

No dudamos de las sanas intenciones que el diputado Meixner persigue con la iniciativa que comentamos. Pero, por las razones apuntadas y como esos vicios son susceptibles de trasladarse al orden local, no creemos conveniente que el sistema de las Paso se instale en Corrientes.

Quizá, como efecto oblicuo, el proyecto sirva para abrir el debate en temas electorales, siempre actuales y necesitados de innovación.