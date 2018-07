Naufragó un barco lleno de turistas

Al drama que mantiene en vilo a Tailandia con 12 chicos atrapados en una cueva, se sumó una nueva tragedia: el naufragio de un barco lleno de turistas frente a la paradisíaca Phuket.

Los cadáveres de 21 personas fueron rescatados y decenas de turistas seguían desaparecidos este viernes tras el naufragio ocurrido el jueves.

La nave en cuestión, el "Phoenix", naufragó el jueves con 105 personas a bordo, principalmente turistas chinos, en medio de una tormenta que provocó olas de hasta 5 metros.

Las fuertes vientos y el intenso oleaje ante Phuket, un frecuentado destino turístico en el sur de Tailandia, a 840 kilómetros de Bangkok, provocó el hundimiento del Phuket, y de otra embarcación también turística, con un total de 146 personas a bordo, 129 de ellas turistas de China.

Varios buzos que consiguieron llegar este viernes hasta el Phoenix afirman haber visto "más de 10 cuerpos" en el casco de la embarcación, según indicaron fuentes navales tailandesas. El Phoenix salió en excursión a pesar de haber sido alertado del mal tiempo. No se sabe por qué tomó esa decisión.

Este viernes, las ambulancias aguardaban en Phuket para recibir más cadáveres. "Concentramos la búsqueda en los desaparecidos del Phoenix. Tememos que hayan quedados atrapados en el barco pero espero que algunos puedan sobrevivir", indicó el gobernador de Phuket.

"Llevamos a cabo búsquedas aéreas y enviamos buzos para examinar el interior el barco Phoenix", agregó Noraphat Plodthong. "No estoy seguro cuantos pueden haber sobrevivido", agregó, cariacontecido.

El destino del Phoenix era Koh He, una pequeña isla conocida por sus formaciones de coral y popular destino de excursiones, y Koh Racha, otro lugar muy frecuentado por los turistas, especialmente los amantes del esnorquel.

El barco regresaba de Koh Racha cuando fue golpeado por la tormenta.

Los helicópteros sobrevolaban este viernes el lugar mientras que buzos lograron acercarse al barco hundido a 40 metros de profundidad en el mar de Andaman.

Un representante del consulado de China llegó al lugar para sumarse a las tareas de coordinación del rescate.

Un total de 48 personas, entre pasajeros y tripulantes, fueron rescatados.

Los sobrevivientes fueron alojados el jueves por la noche en un espigón de Phuket. Todavía conmocionados, algunos se mantenían acurrucados bajo mantas. Otros lloraban o caminaban, con el chaleco salvavidas todavía puesto.

"Once de ellos están heridos, dos en estado grave", añadió el gobernador de Phuket.