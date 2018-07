Sebastián Pérez y Gino Peruzzi, los borrados por el Mellizo

No sólo son altas, resonantes como la de Mauro Zárate, en el mercado de pases de Boca. Guillermo Barros Schelotto decidió que Sebastián Pérez y Gino Peruzzi no viajen a la pretemporada en Estados Unidos.

Pérez nunca pudo consolidarse como titular. Una lesión a principio de 2017 lo alejó de las canchas durante casi un año. Volvió a disputar un partido oficial en febrero de este año, frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores (antes había sumado minutos en encuentros amistosos y con la Reserva).

La salida del colombiano libera un cupo de extranjeros. AFA autoriza a los clubes argentinos a disponer de seis futbolistas foráneos como máximo, pudiendo cinco de ellos firmar planilla para los partidos oficiales. En caso de que el pase de Gustavo Gómez se cayera definitivamente, Boca mantendría en cinco ese cupo.

Peruzzi había vuelto al club luego de estar a préstamo durante seis meses en Nacional, de Uruguay. Su caso es distinto al del colombiano. En esa posición, Boca está bien cubierto con Julio Buffarini y Leonardo Jara.

Volantes centrales no le sobran al Mellizo. Wilmar Barrios y Fernando Gago, ambos seguramente titulares, tienen como recambio al uruguayo Nahitan Nández, quien puede desempeñarse en esa posición, tal como lo hizo frente a Alianza Lima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa.

Otro de los que podría emigrar es Walter Bou. El delantero tiene acordada de palabra su llegada al Bahía, de Brasil. La operación sería un préstamo de un año con opción de compra.

El segundo tramo de la pretemporada tendrá lugar en la IMG Academy, predio ubicado en Sarasota, zona oeste del estado de Florida en Estados Unidos.