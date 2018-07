Una familia con los ingresos más altos gana 14 veces más que la de menor

En el Nordeste el ingreso más alto per cápita familiar promedio es 14 veces más que la que los recursos por integrante del núcleo familiar promedio de la que menos ingreso posee. Este es uno de los indicadores de la desigualdad social y económica en la región, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Indec.

Las estadísticas de distribución del ingreso en el NEA marca que el recurso económico promedio per cápita de las familias con mayores ingresos es de 17.343 pesos, frente a 1.273 pesos de los integrantes de menores recursos. La diferencia es prácticamente 14 puntos.

Para realizar este comparativo, se divide a la población en diez partes, a las cuales se denominan deciles. El decil más bajo se corresponde con las familias con menores ingresos. Así, el primer decil se corresponde con un ingreso medio familiar per cápita de 1.273 pesos y sólo participa del 2,1 por ciento del total de los ingresos en la región.

El segundo, es de 2.243 pesos, y participa en el 3,6 por ciento de la riqueza. El tercero registra un ingreso medio familiar per cápita por 2.960 pesos, y representa el 4,8 por ciento de la distribución del ingreso. El cuarto decil gana 3.596 pesos de ingreso medio per cápita familiar, el equivalente al 5,8 por ciento del total de los ingresos.

En este estrato, por lo tanto, el ingreso medio por integrante de núcleo familiar es 2.517 pesos.

En el quinto decil el ingreso medio es 4.409 pesos. En el sexto, 5.438 pesos; en el séptimo, 6.464 pesos; y en el octavo, 7.917 pesos. El ingreso medio promedio en este estrato es 6.056 pesos.

En tanto, el estrato más alto registra un ingreso promedio de 13.746 pesos. En el noveno decil se contabiliza una media de 10.146 pesos. Y en el décimo, de 17.343 pesos. El promedio general de ingresos de toda la región es de 6.178 pesos.

Los datos que publicó el Indec se corresponden con el cuarto trimestre de 2017. El informe, además, presenta la brecha del ingreso que considera el promedio del ingreso per cápita familiar de las personas, calculada como promedio del decil 10 y promedio del decil 1.

Para la comparación en el tiempo debe tenerse en cuenta que el aguinaldo es captado e incluido en el ingreso del hogar en el momento de ser percibido. Esto implica que los trimestres uno y tres de cada año están afectados por esta fuente de ingresos, mientras que los trimestres dos y cuatro no lo están.

Con 14 puntos, en el cuarto trimestre del año pasado, el Noreste registró la tercera brecha de desigualdad más alta del país, luego del Gran Buenos Aires (18 puntos) y de la zona Pampeana (17 puntos). En el Noroeste y en la Patagonia, se observó 13 puntos de diferencia y en Cuyo, 12 puntos.

En términos diacrónicos, en el NEA, la brecha prácticamente se mantuvo en 14 puntos desde el segundo cuatrimestre de 2016. En el cuarto cuatrimestre se redujo a 12 puntos y en el primer trimestre de 2017, aumentó a 16. Luego bajó a 12 y, finalmente volvió a posicionarse en 14 puntos en los últimos dos cuatrimestres de 2017.

Por otra parte, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas en el Nordeste fue de 0,384 puntos. Esto significa que hay un elevado nivel de desigualdad económica y social.

El índice de Gini es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1 al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles. El Indec lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país.

Para su cálculo, se toma en cuenta al conjunto de la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución.